Mientras buscan fabricar trenes en Mechita, afirman que en el taller de Junín falta trabajo

En el día de ayer, el presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Guillermo Fiad, mantuvo una reunión con el CEO del Grupo Transmash holding de Rusia, Oleg Domskiy quien presentó un proyecto para ampliar el Taller de Mechita y comenzar a fabricar material rodante.

Cabe recordar que la filial TMH Argentina, de la empresa rusa, el año pasado realizó una inversión para reactivar ese previo ferroviario en la localidad perteneciente al partido de Bragado donde hoy ya realizan reparaciones integrales y mantenimiento de locomotoras, vagones y bogies.

Con la idea surgida este año, los rusos buscan expandir el mercado para empezar a fabricar los trenes y sumar valor agregado en el país, como sucede en Córdoba donde la firma Materfer produce todo tipo de elementos ferroviarios y coches motores principalmente, incursionando también en la construcción de usinas móviles de generación eléctrica.

"Me reuní con Domskiy de la TMH. Hoy quieren ampliar los galpones con otra inversión histórica para producir material rodante en Argentina", manifestó Fiad.

Por su parte, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dijo: "El Taller Mechita es fundamental para el desarrollo de nuestros trenes pero estaba inactivo desde 2011. Hoy es un orgullo ver cómo se trabaja en 24 locomotoras y 160 vagones de la línea San Martín gracias a una inversión para hacerlo a nuevo y reactivarlo como polo ferroviario".

"La Cooperativa, en un triste momento"

En diálogo con Democracia, el presidente de la Cooperativa de Trabajo Talleres de Junín (Cottaj), Pedro Rodríguez, afirmó: "Más allá de la alegría que genera que el sector ferroviario no se muera a nivel nacional, en lo local hay graves falencias, ya que tenemos un taller funcionando hace 25 años que nos costó un gran trabajo mantenerlo abierto desde la década de 1990".

"Acá en Junín siguen faltando las decisiones políticas. Este gobierno no nos ha dado las satisfacciones que nosotros queríamos, por falta de gestiones. Si bien hoy la postura de los que dan trabajo es distinta, apuntando a las licitaciones y que no lo veo mal, puedo asegurar que hay licitaciones en que no podemos participar porque se precisa un capital que nosotros no tenemos", agregó.

"De ahí parte la postura de poder apuntar a un acuerdo político, sin que te regalen nada, simplemente para que den trabajo. Hoy la Cooperativa está pasando un triste momento, los muchachos no pudieron cobrar, ya que estamos atrasados en pagos y falta trabajo que es lo fundamental. Si tuviéramos trabajo continuo, esta situación la podríamos sobrellevar", expresó.

"Lo que sucede en Mechita me parece bueno, hay una buena gestión política cosa que nosotros lamentablemente no tenemos ni tuvimos nunca en la ciudad a favor del taller ferroviario. Esperemos seguir trabajando y si esto no cambia a corto plazo, no lo vamos a poder hacer", explicó.