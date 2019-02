Charla sobre control de plagas en la UP 49

Por iniciativa del Gobierno de Junín de extremar las medidas de prevención, tanto el personal penitenciario como las personas que allí se alojan recibieron una capacitación acerca de los métodos de control de alacranes y roedores.

La instrucción fue brindada por autoridades de la Dirección General de Zoonosis y Bromatología a cargo del Dr. Julio Ferrero, quien aseguró que “es muy importante brindar estas charlas en lugares de mucha afluencia de gente como este”.

Las primeras charlas de concientización también se realizan en los cuarteles, el Grupo de Artillería y en las diferentes unidades penitenciarias.

Ferrero afirmó que “la propuesta surgió a partir de la directiva del intendente Pablo Petrecca que me pidió que extremáramos las medidas de prevención con respecto al momento que estamos viviendo en cuanto al hantavirus; si bien no estamos en una zona complicada ni conflictiva, hasta ahora no hemos tenido ningún caso detectado”.

Seguidamente, Ferrero se explayó con mayor profundidad acerca del contenido de la instrucción: “Enfatizamos primero en la instancia de control, el modus vivendi y el modus operandi de los roedores en general, como así también y particularmente con el tema de los alacranes que son por los que más consultas estamos teniendo últimamente”.

A su vez destacó: “También hicimos mucho hincapié en lo que respecta al hantavirus con el propósito de trabajar en la prevención ante la posible aparición de algún caso o síntoma en la ciudad de Junín”.

Asimismo, el doctor hizo referencia a las consultas que le plantearon durante la charla: “Las preguntas más frecuentes tuvieron que ver sobre cómo se combaten y cómo se contagian estas enfermedades, como así en cuanto a las características propias del roedor colilargo que es el que transmite el virus hanta”.

Por su parte, Mauricio Castro, Director de la UP49, manifestó que “es mucha la importancia de brindar esta charla aquí porque lo que nos trajo Julio echa luz sobre todo lo que es el manejo ante la presencia de roedores y, sobre todo, por la gran afluencia de personas que pasan por aquí todo el tiempo. Son más de 340 agentes que trabajan en esta unidad y más todos los visitantes que vienen de todas partes de la provincia, como así también de Capital Federal todos los fines de semana”.

En este sentido, destacó que “es muy importante tener los conocimientos necesarios para poder prevenir la posible aparición de algún caso”.

Con respecto a la situación que vive actualmente la institución penitenciaria que comanda en cuanto a las plagas, Castro dijo: “Tenemos bastante control y estamos trabajando también junto al área de Medio Ambiente del Municipio, haciendo tratamiento en los residuos, lo que ha hecho que podamos prevenir mucho la presencia de roedores. Además, de parte de la jefatura del servicio nos proveen constantemente de venenos para controlarlos”.