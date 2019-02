Intermed reconoció la demora pero aseguró que se superpusieron cuatro llamados de emergencias

El fallecimiento de una mujer en la tarde del sábado, mientras aguardaba la llegada de la ambulancia, que demoró más de cuarenta y cinco minutos, según vecinos, -aunque la empresa asegura que fueron 38-, suscitó algunos cuestionamientos respecto de la cobertura del servicio ante los diferentes hechos y emergencias que se suscitan en la ciudad, especialmente los fines de semana.

Democracia dialogó con el titular de la empresa Intermed, Hugo Greco, quien aseguró que si bien existió la demora, hubo también una superposición de llamados a los que debieron acudir los móviles de salud, entre ellos un accidente y un traslado de una persona grave.

Consultado el director de Salud, Carlos Lombardi aseguró que prefería no emitir declaraciones hasta tanto no se reuniera con la empresa para conocer precisiones de lo acontecido.

Cuatro sucesos al mismo tiempo

El director de Intermed, Hugo Greco explicó en diálogo con Democracia que en el mismo momento en que ingresó el llamado de la emergencia de salud se sucedieron otros que dificultaron la llegada a tiempo.

“En el momento de la llamada, había también un choque de dos motos con dos accidentados bastante graves, por lo que acudieron dos móviles. Además se estaba trasladando a otro bastante grave a la clínica”.

"A ellos se les suma el móvil que se encuentra designado en la Laguna y otro que en dicha oportunidad se encontraba en el partido de Sarmiento, que se disputó el sábado", agregó.

“Fue un día para el olvido porque además hubo un acuchillado, un suicidio. Pero en ese momento se superpusieron cuatro llamados, que de hecho tenemos todos los registros”, aseguró.

“Tardamos 38 minutos. Es cierto, se tardó mucho. Hasta que se desocupó un móvil y tuvimos forma de enviarlos”, reconoció Greco aunque lamentó que “cuando pasan cuatro o cinco hechos juntos, a algunos de esos eventos llegás tarde”.

Tres móviles

Greco aseguró que se le informarán todos los registros al municipio “porque no hay ningún problema y el servicio funciona, pero estas cosas van a pasar siempre”.

“Creo que si nosotros atendemos como estamos atendiendo 1500 accidentes por año y tenemos tres llegadas tarde, está dentro de las posibilidades. No hay nada perfecto. Si atendemos 100 personas por día, 3000 por mes, 36000 por año, bueno alguna de estas veces puede suceder”, indicó.

Sin contar el móvil situado en la Laguna de Gómez, quedan tres operando en la ciudad, aunque según Greco, “a veces son cuatro si se necesitan”.

Consultado respecto de si son suficientes para la cobertura de la ciudad, el titular de Intermed aseguró: “Te diría que tanto con móviles y gente estamos bien, incluso hay muchas horas en que sobra personal pero la emergencia es así. El servicio se está cubriendo bien en general. Es una situación que se puede dar”. Además destacó que en todos los casos, los móviles se encontraban con médicos operando en los mismos.

LEE MÁS: La ambulancia tardó 45 minutos: murió una mujer

Emergencia y deceso

El sábado, el servicio de emergencias recibió un llamado que según indicó Greco, “ingresó como pérdida de conocimiento”.

La ambulancia, según Intermed arribó al lugar del hecho 38 minutos más tarde constatando el deceso de una mujer, identificada como Nora Luisa Rosales.

En la misma línea, en calles Vicente Gandini y Cabrera, otra mujer estaba sufriendo un problema de salud, quien ante el retraso de la ambulancia, en este caso fue trasladada a una clínica privada por su marido.

Junín, uno de los cuatro municipios de la Cuarta sin SAME

La mayoría de los municipios de la Cuarta Sección Electoral y de la Provincia cuentan con el Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME).

De la Cuarta Sección Electoral, tienen SAME los siguientes distritos: General Arenales, Chacabuco, Chivilcoy, Alberti, General Viamonte, General Pinto, Lincoln, Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Carlos Tejedor, Trenque Lauquen, Bragado e Hipólito Yrigoyen.

No tienen Junín, Leandro N. Alem, Pehuajó, 9 de Julio y Carlos Casares.

En la Provincia ya son 90 los municipios (dos tercios) que cuentan con SAME y beneficiaría a 11.500.000 vecinos, a través del servicio de emergencia médica gratuito en la vía pública.

Los municipios de la Provincia que cuentan con SAME son: Lanús, Morón, Quilmes, José C. Paz, Berisso, Florencio Varela, La Plata, Ensenada, Almirante Brown, Bahía Blanca, General Pueyrredón, Tres de Febrero, Lomas de Zamora, Brandsen, Pilar, Escobar, Punta Indio, Maipú, Mar Chiquita, Pinamar, Ezeiza, San Pedro, San Miguel, General Paz, Magdalena, San Nicolás, General Belgrano, San Vicente, Vicente López, Arrecifes, General Rodríguez, San Isidro, Tandil, Azul, Pergamino, General Juan Madariaga, General Alvarado, Chivilcoy, Trenque Lauquen, Olavarría, Baradero, Rauch, Coronel Pringles, Carlos Tejedor, Viamonte, General Arenales, Suipacha, Rojas, Tornquist, Lincoln, Ayacucho, Campana, Balcarce, Salliqueló, Pellegrini, Moreno, Alberti, Tres Lomas, Rivadavia, Bragado, Chascomús, Castelli, Tres Arroyos, San Cayetano, San Andrés de Giles, Guaminí, Villegas, Chacabuco, Las Flores, General Pinto, General Guido, Hipólito Yrigoyen, Florentino Ameghino, General La Madrid, Lobería, Coronel Rosales, Villarino, Puán, Berazategui, Carmen de Patagones, Necochea, Villa Gesell, Adolfo Alsina, Coronel Suárez, Esteban Echeverría, Tigre, Marcos Paz, Avellaneda, Lezama y San Miguel del Monte.

“Una emergencia médica genera en el paciente y su familia la sensación de indefensión y angustia. El SAME Provincia nos permite estar al lado del bonaerense y socorrerlo en el momento que más lo necesita”, dijo Andrés Scarsi, ministro de Salud bonaerense.

"El SAME además, articula de manera directa con las guardias de los hospitales. El paciente, de acuerdo al grado de complejidad del caso, ingresa y es atendido de manera inmediata. El desarrollo de este sistema de atención de emergencias pre-hospitalaria, fue un pedido de la gobernadora María Eugenia Vidal. Hoy estamos cubriendo gran parte de la Provincia y seguimos avanzando", afirmó el funcionario.

De acuerdo a información vertida por el propio SAME, actualmente el servicio posee 284 ambulancias y beneficia a más de 11.5 millones de bonaerenses.

A fines de 2019, con una inversión acumulada de $3.000 millones, el gobierno provincial llevará SAME a los 135 municipios de la Provincia.