Destacan que cada club de nuestra ciudad recibirá más de 150 mil pesos en 2019

El Gobierno de Junín destinará mayor cantidad de fondos para el programa de apoyo y financiamiento a clubes de la ciudad, con el propósito de que se incremente la cantidad de niños que practican deportes en las distintas variantes disponibles.

El anuncio se realizó en las instalaciones del Club 9 de Julio, luego del recorrido que el intendente Pablo Petrecca realizó junto al presidente de la entidad, Javier Balvidares, acompañados por funcionarios y concejales de Cambiemos.

“Queremos acompañar desde el Estado para que en cada uno de los clubes haya cada vez más chicos haciendo deportes, porque eso significa salud y los aleja de cosas nocivas”, afirmó el jefe comunal.

Casi 30 instituciones alcanzadas

En total serán 29 las entidades deportivas que forman parte de Fortalecimiento Deportivo y que serán beneficiadas con este aumento presupuestario. Daniel Pueyo, subsecretario de Educación y Deportes del Municipio, manifestó: “Venimos a compartir con Javier (Balvidares) la buena noticia referente al aumento para todo este año 2019 del programa Fortalecimiento Deportivo, el cual rondará el 20% y que permitirá que cada una de las instituciones llegue a los $150.000 en el recuento anual. Se trata de una suma muy importante y que beneficia al total de los 29 clubes que forman parte de este programa”. Seguidamente, se refirió a la relevancia social que tiene este programa municipal al decir que “apunta directamente a que los chicos estén dentro del club, apoyar las categorías formativas de cada una de las entidades deportivas y, desde ese lugar, fortalecer a cada una de las instituciones para que haya cada vez más chicos haciendo deportes”.

“Uno cuando lo escucha hablar a Javier sobre todo lo que han realizado para que el club avance, en continuidad con años anteriores de gestión, la importancia de haber articulado con nosotros y también sobre la cantidad de sueños que tienen, nos pone muy contentos y nos obliga a seguir trabajando junto a cada una de las instituciones, como en este caso junto al Club 9 de Julio”, añadió.

El Estado, presente

Por su parte, Petrecca expresó que “es un antes y un después en cuanto al acompañamiento por parte del Estado para con los clubes. Es muy importante ver a personas como Javier que, junto a su comisión directiva, se han puesto el club al hombro como nos mostraban en las fotos en las que estaban puliendo el parquet de básquet que ha quedado muy lindo. Todo esto significa personas comprometidas con lo que hacen, que sacrifican parte de sus proyectos y sueños para estar acá en el club, haciendo lo que aman y deseando que crezca cada día más”.

“Queremos acompañar desde el Estado para que en cada uno de los clubes haya cada vez más chicos haciendo deportes, porque eso significa salud y los aleja de cosas nocivas”, aseguró el mandamás y agregó que “es muy gratificante verlos acá, practicando y esforzándose constantemente para mejorarse a sí mismos. Me pone muy contento ver a los chicos compartiendo dentro del club, tomando consciencia de lo que implica el trabajo en equipo y el esfuerzo necesario que hay que hacer; son valores muy importantes que nos dicen que vamos por buen camino y que nos llenan de mucha emoción y alegría”.

Seguidamente, Petrecca señaló que “para nosotros es fundamental, primero encontrar una comisión directiva comprometida con la causa como el caso de Javier y el resto del equipo que lo acompaña, que siempre se muestran dispuestos a acompañar y ayudar para que el 9 de Julio crezca. Nos contaba un poco los proyectos que tienen en mente, las cosas que se han hecho, como también las ayudas y el contacto de forma directa con el Estado a partir de distintas áreas, especialmente con la Subsecretaría de Educación y Deportes y la Dirección de Relaciones Institucionales, para ayudar a que puedan tener la personería jurídica activa”.

“También nos comentaba sobre cómo ha crecido el club y que ahora precisan más espacios, así que están evaluando los lugares disponibles para que los chicos sigan practicando deportes. En definitiva, de eso se trata, de seguir trabajando mano a mano con los clubes y entendiendo la importancia vital que tienen estos para la sociedad, en este caso, para nuestra localidad de Junín. Así que les agradecemos por el gran trabajo que han hecho y todo el esfuerzo que le pusieron”.

“Bien de barrio”

A su vez, Javier Balvidares, presidente del Club 9 de Julio dijo que “toda ayuda económica viene muy bien para los clubes chicos, bien de barrio y que son sin fines de lucro. En nuestro caso, el único ingreso que tiene el club es el que deja el básquet, así que nos viene muy bien el aporte del programa. Como dijo Pablo Petrecca es muy grande la satisfacción de ver a los chicos acá, entrenando y consolidando una identidad de pertenencia con esta institución. También quiero destacar la ayuda y el acompañamiento constante por parte de la Subsecretaría de Educación y Deportes a cargo de Daniel Pueyo que siempre está presente para todo lo que le pedimos”.

“Ahora se sumó la parte de personería jurídica en la que nos encontramos trabados, así que tuvimos la posibilidad ser escuchados, se presentó algo y veremos cómo sigue, pero en teoría viene encaminado y es una parte muy importante para tener al club ordenado”, agregó.

Por último y refiriéndose a los avances que ha tenido el club en los últimos años, Balvidares sostuvo: “Estoy continuando un proyecto importante que comenzó con Portiglia, ya que en su comienzo de gestión esto los sábados era una bailanta y casi que no había chicos en el club. Él de a poco lo fue sacando de ese lugar, armó un equipo de trabajo de mini básquet con el ‘Colo’ Huarte y Cattelani. Así que, simplemente uno continúa con su trabajo, con el fin de darle un plus más para fortalecerse no solo en lo deportivo sino también en la parte edilicia, ya que se arregló el parquet y se hizo una parrilla”.