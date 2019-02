Redes: Instagram, el nuevo y gran aliado de los políticos

El desembarco de los políticos juninense en Instagram se viene dando desde hace un tiempo a paso lento, pero sin dudas el año electoral promete seguramente más usuarios y una agitada explosión de publicaciones que lógicamente se replicaránn en Facebook y Twitter.

Si bien, en líneas generales, la red social de las imágenes y las historias no es la más elegida por los adultos, más aferrados a la creación de Mark Zuckerberg, muchos comienzan a aprovechar las ventajas que permite mostrar el aquí y ahora de las actividades que llevan adelante. Más aún de la campaña de cara a las elecciones.

Facebook y Twitter no perdieron vigencia y conforman plataformas perfectas para visibilizar las acciones políticas y expandirlas a lo largo y a lo ancho de las redes sociales, pero ahora deben pelear el podio con Instagram, que parece ser la nueva estrategia que emplean numerosos funcionarios como herramienta de marketing para llegar a distintos públicos.

El presidente Mauricio Macri, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, entre otros gobernadores como Juan Manuel Urtubey, de Salta o Juan Schiaretti, de Córdoba, se suman a la eterna lista de funcionarios que abrieron su cuenta y suman seguidores mientras publican el día a día de su gestión.

En la región, los intendentes de Chacabuco y Lincoln, Victor Aiola y Salvador Serenal son algunos de lo que también se sumaron a la red, al igual que Erica Revilla, intendente de General Arenales.

En nuestra ciudad, entre los políticos que tienen su perfil en la red social se encuentra el intendente Pablo Petrecca, los senadores Juan Fiorini, de Cambiemos, y Gustavo Traverso, de Unidad Ciudadana; las diputadas Laura Ricchini, también de Cambiemos, Valeria Arata, del Frente Renovador, y Rocío Giaccone y el ex intendente Mario Meoni, referente del FR.

Entre los concejales que cuentan con una cuenta de Instagram se encuentran Maximiliano Berestein y Carolina Echeverría, del Frente Renovador; Juan Tolosa Rossini, Melina Fiel, Cristina Cavallo y Emanuel Llovet, de Cambiemos y Victoria Muffarotto de Unidad Ciudadana y Lautaro Mazzutti de Peronismo Juninense.

Historias y eventos en vivo

Aunque Facebook también lo permite, Instagram fue la aplicación que permitió desde hace tiempo publicar “Insta Stories”, es decir historias y eventos que perduran 24 horas en la vista del usuario y permite que los seguidores puedan verlas. También ofrece la posibilidad de realizar transmisiones en vivo de distintos eventos o actividades.

Si bien no presenta una limitación en cuanto a caracteres para titular las publicaciones, lo cierto es que el fuerte de Instagram lo representan las fotos y videos, además de las historias que permiten estar actualizados a los usuarios de lo que hace cada uno día a día, en este caso, los políticos locales y nacionales.

“Seguidores y seguidos”

El fuerte de Instagram, casi del mismo modo que puede serlo Twitter es que la forma de estar en contacto con aquello que nos interesa, en este caso la actividad política de las figuras locales, es “siguiendo” a aquellos perfiles que nos interesen (seguido) y sumar “seguidores”, es decir personas que nos sigan.

De un recuento de perfiles locales surge que la diputada Laura Ricchini es quien más seguidores tiene, sumando 4662, seguida por el intendente Pablo Petrecca con 4217. Le siguen la diputada Rocío Giaccone, con 1627, Valeria Arata 1592 y la concejal Victoria Muffarotto, con 1467.

El senador Gustavo Traverso ya suma 1219, y Juan Fiorini 950.

El ex intendente Mario Meoni alcanzó los 667 seguidores mientras que el concejal Maximiliano Berestein llegó a los 548.