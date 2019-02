Músicos de nuestra ciudad recuerdan a Juanjo Domínguez y destacan su legado

El virtuosismo, la técnica, la velocidad, pero también el alma y la pasión con la que Juanjo Domínguez tocaba la guitarra fueron algunas de cualidades que lo convirtieron en un músico fuera de serie, reconocido no solo en nuestro país sino en el mundo entero, por destacados artistas de la escena musical.

Democracia dialogó con músicos de nuestra ciudad sobre el legado que dejó el guitarrista y que excede los límites del suelo local que tanto quiso y defendió.

Cacho Falcón, Heber Domínguez, Sergio Recúpero, Horacio Gambarte y Martín Kieffer recordaron a Juanjo, a una semana de su muerte.

Identidad propia

El reconocido guitarrista de nuestra ciudad, Adolfo "Cacho" Falcón, también se refirió a la partida del músico, un “inigualable”.

“Juanjo tenía un estilo muy propio y una manera de tocar muy difícil de igualar. Toda sus obras eran a su manera y difíciles”, remarca. “El era un virtuoso, son cosas que el común de los guitarristas no lo hace”, agregó.

Falcón recordó momentos compartidos con el músico y destacó su generosidad.

“Hemos estado en guitarreadas con él, siempre fue muy generoso y atento. Recuerdo una vez, junto a Cacho Correa, probando sonido en Cosquín, él tocaba con Rubén Juárez, estuvimos charlando y nos invitó a comer unas empanadas”.

Para Falcón, se trató de “un músico excepcional, con una técnica arriesgada, desde su talento y muy inteligente y dotado”.

Sobre los nuevos guitarristas, Falcón cree que “es arriesgado decir si hay un continuador de Juanjo”.

El mayor referente

Para el guitarrista Heber Dominguez, Juanjo fue determinante: “Cuando lo escuché por primera vez quedé influenciado y sé que a muchos guitarristas nos marcó. Es el referente más grande, para mí, junto con Luis Salinas”.

Heber considera que “lo que Juanjo hacía era imposible. Nunca escuché a un músico hacer una orquesta como lo hacía Juanjo, con una sola guitarra, que parecían tres. Él era el único que lo hacía”, remarcó.

Pero no solo se destacaba su habilidad sino la belleza de sus composiciones: “Era capaz de crear cosas muy lindas y difíciles, pero capaces de llegarte”.

Para Heber, el guitarrista “fue un innovador. No existía antes de él, alguien que tocara de esa forma, logrando el sonido que le sacaba a la guitarra. El no copió, él creó un estilo de tocar. Tocaba cosas complejas y al mismo tiempo era un músico popular y reconocido a nivel mundial”.

De los últimos 30 años, “luego de Eduardo Falú y Cacho Tirao, Juanjo es sin dudas el mayor referente”.

En la cumbre

Sergio Recúpero, cantante y guitarrista de Los Gringos tuvo la suerte, no solo de verlo tocar sino de viajar con él y compartir momentos, como pocos.

“Para mí era un guitarrista muy especial, yo siempre lo comparo con Maradona”, cuenta. “Él hacía lo mismo, lo imposible pero con una guitarra”.

“Juanjo aportó muchísimo a los músicos que muestran su arte con instrumentos. Fue lo máximo”.

Para el cantante de Los Gringos: “Guitarristas hay muchísimos, y buenos, pero él está en la cumbre por los arreglos, su virtuosidad, su velocidad, su forma práctica para tocar.

Horacio Gambarte, músico referente de un estilo totalmente diferente también tuvo palabras para Juanjo Dominguez: “fue sin dudas un músico de muy alto nivel, capaz de transmitir emociones, un gran músico. Y no descubro nada al decir esto pero fue muy honesto y creía en lo que hacía. Estuvo convencido del camino que tomó”.

Para Gambarte, “hay muchos guitarristas buenos, cada uno con su estilo, sus formas de poner los dedos en la cuerda”, destacó y agregó que “hay guitarreros muy buenos que no se conocen”.

Exponente popular

Martín Kieffer, director del Conservatorio de Música Juan Pérez Cruz, de nuestra ciudad destacó la conexión de Juanjo Dominguez con la música popular.

“Sin dudas fue un exponente popular de trascendencia internacional que supo sostener la música popular con rigurosidad académica. Fue un músico de culto, de disciplina, con un gran respeto por la música popular, lo que le dio perdurabilidad”, remarcó Kieffer.

Sobre el futuro y el legado que dejó el guitarrista, el director del Conservatorio explicó que “hay una serie de artistas que ha marcado huella en el país y que tienen que ver con momentos históricos. No vuelve un Ariel Ramírez, una Mercedes Sosa, un Juanjo Domínguez, son personajes con momentos históricos. Son el fruto de un momento que ya no es. Y quienes vengan serán de otra forma, con otras vinculaciones propias de esta nueva época”.