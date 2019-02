Arrancó la danza de nombres y la puja por las listas en el tablero político local

Si bien aún falta para el 22 de junio (fecha en la que vence el plazo de presentación de las listas para las PASO), ya arrancaron las movidas y la danza de nombres en el tablero político juninense, de cara a los comicios generales de octubre, en los cuales además de la elección de presidente, gobernador, intendente, y legisladores nacionales, se votarán concejales (el Cuerpo se renueva por mitades, por lo que se pondrán en juego diez de las veinte bancas) y catorce diputados bonaerenses por la Cuarta Sección Electoral.

Cambiemos

En el oficialismo comunal –si bien es prácticamente una certeza que el intendente macrista Pablo Petrecca se presentará para revalidar la gestión al frente del municipio por cuatro años más- va tomando temperatura la puja entre los socios del frente (PRO, UCR, Coalición Cívica y Partido Fe) por los lugares en las listas de candidatos, tanto las de concejales como las de diputados.

Cabe recordar que en estos comicios, como informó este diario, Cambiemos pone en juego cuatro de las nueve bancas que ostenta en el deliberativo local: seguirán por al menos dos años más los ediles Juan Tolosa Rossini, Melina Fiel, Manuel Llovet, Cristina Cavallo y Marcelo García, mientras que finalizan Javier Prandi, Nora Mahuad. Gabriel D´Andrea y Javier Belligoi.

Si bien en un campamento y en otro dentro del oficialismo todos concuerdan en que la sangre no llegará al río y que primará –como sucedió en estos tres primeros años de gestión- un entendimiento que evite una fractura, el macrismo encuentra la mayor rispidez en su mayor socio, el radicalismo, que esta vez está dispuesto a ofrecer resistencia por los lugares en la boleta.

En rigor, el partido “boina blanca” viene poniendo sobre la mesa de negociaciones la estructura que le permitió a Petrecca poder hacer actos con una importante convocatoria, considerados una demostración de fuerza, y sostienen que esta vez les toca “cobrar” al menos uno de los tres primeros lugares de la lista de concejales, que en los cálculos de todos, serían espacios “a salir”. Para el primer lugar de concejales algunos dirigentes con peso en la mesa chica de Cambiemos impulsan al presidente del Cuerpo, Gabriel D´Andrea.

“Si no hay un reconocimiento para el radicalismo, estamos dispuestos a dar la pelea”, soltó un dirigente radical que participa de las conversaciones. Los chispazos entre el centenario partido y el macrismo comenzaron a partir de la polémica por el lugar del vicegobernador bonaerense, que hoy ocupa Daniel Salvador, pero desde el PRO alientan la figura del intendente de Vicente López y primo del Presidente de la Nación, Jorge Macri, situación que es hoy foco de conflicto.

En efecto, fue el propio Petrecca quien esta semana salió a impulsar la postulación de Jorge Macri como compañero de la gobernadora María Eugenia Vidal, declaración que le valió el malestar del radicalismo local, incluido –como publicó este diario- el del propio vice, que habría evitado visitar Junín.

En el plano seccional, las fuentes consultadas reconocieron que “es más difícil” porque se trata de una lista a consensuar con todos los socios de la alianza, pero también en la Región, con los “caciques” seccionales –poder que se disputan varios intendentes, como Pablo Petrecca (PRO); Víctor Aiola (UCR), de Chacabuco; y Salvador Serenal (UCR), de Lincoln, aunque por lo bajo todos admiten que la palabra final vendrá de Gobernación.

Por el lado del macrismo, suenan como candidatos a Diputados los nombres de Melina Fiel (actual edil) y del secretario de Coordinación, Martín Beligni, y es una incógnita qué ocurrirá con la diputada provincial Laura Ricchini, que finaliza su mandato. También aparecen figuras como el del titular del Renatre y dirigente agropecuario, Rodrigo Esponda (Coalición Cívica), y el presidente de la UCR, Carlos Mansur.

Unidad Ciudadana

El kirchnerismo salió rápidamente a anunciar la precandidatura a intendente de la concejal Victoria Muffarotto, mientras que para el primer lugar de la boleta de concejales suena con fuerza el nombre del edil Rodolfo Bertone. Sin embargo, ya adelantó su vocación de presentarse a las PASO con otra lista, el ex titular de la Anses, Nazareno Diotti, quien tendría luz verde para avanzar con esa iniciativa, y resta esperar si hay acuerdo con el sector de Daniel Giúdiche para evitar el armado de otra lista.

En lo que respecta al tramo seccional de la nómina, se disputan la “lapicera” el senador bonaerense Gustavo Traverso, y el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, que tiene línea directa con La Cámpora.

Frente Renovador

Metido de lleno en el armado nacional de Alternativa Federal, en el massismo juninense no descartan que sea el propio ex jefe comunal Mario Meoni quien compita por la intendencia, aunque esa decisión deberá ser consensuada también con el jefe del espacio, Sergio Massa, de acuerdo a las necesidades del partido. De no ser Meoni, hay otros nombres en danza, como el de la diputada provincial Valeria Arata (que también está siendo presentada como eventual precandidata a gobernadora), Patricio Fay y Maximiliano Berestein.

Peronismo Juninense

El espacio que conduce la diputada Rocío Giaccone proyecta la ambición de integrar un frente juninense, con la idea de que “no alcanza solo con el peronismo para ganarle a Petrecca”. En esa lógica, trabajarían para alcanzar un gran acuerdo con el meonismo y Unidad Ciudadana, aunque reconocen que “el hecho de que UC haya adelantado la precandidatura de Muffarotto complica” el armado.