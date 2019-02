“Vemos un aumento de los delitos en Junín”, afirmó Victoria Muffarotto

La precandidata a intendente por Unidad Ciudadana, Victoria Muffarotto, se refirió en una entrevista con Democracia a los temas que serán eje de su campaña, entre los cuales priorizó la cuestión de la seguridad, especialmente “a partir de la seguidilla de robos y asaltos que hubo en las últimas semanas en Junín”.



-¿Le preocupan los últimos hechos de inseguridad?

-Creo que de la inseguridad hay que ocuparse. No alcanza con preocuparse ni con criticar o hacer un relato de lo que pasa, sino que hay que tratar de encontrar soluciones para dar respuestas a un problema que se viene agravando. Lo que vemos en Junín es un aumento de los delitos que además se acompañan cada vez más a menudo con hechos de violencia. Junín no puede naturalizar esto.



-¿A qué atribuye este aumento?

-Estudios muy serios determinan que cuando más crece la desigualdad en una sociedad, más crecen los delitos violentos.

A un aumento de un diez por ciento en la desigualdad social le sigue un aumento del tres por ciento en los índices delictivos. Esto está pasando en toda la Argentina de hoy, en la Provincia y también en Junín. Muchos de los hechos que alarmaron en las últimas semanas están claramente asociados a esta dinámica. Parecen más producto de la desesperación que de una vocación por el delito. Si no revertimos este proceso de empobrecimiento generalizado y de concentración de la riqueza, estas cosas van a seguir empeorando. Hay siempre un delito que podríamos llamar más “profesional”, independiente de la situación económica, pero lo que está creciendo es esta nueva forma del delito.



-Pero la seguridad depende de la Provincia.

-Es cierto, en parte. Mientras tanto hay muchas cosas que se pueden hacer también desde el Estado municipal. Es imprescindible, por ejemplo, que el municipio se comprometa para combatir la deserción escolar. Para algunos resulta muy obvio que hay que bajar la edad de imputabilidad para terminar con los delitos cometidos por menores, pero lo cierto es que eso no soluciona nada y que termina empeorando las cosas. Un menor que cae en la marginalidad atraviesa una situación que se podría revertir, la sociedad tiene un interés objetivo en que eso se revierta. Una gran mayoría de los chicos que delinquen han abandonado la escuela por motivos que no son de su voluntad. Y hay un período entre esa deserción y el reclutamiento por parte de bandas de cualquier tipo. Si el Estado se interesa desde el primer día, es posible llegar a tiempo.



-También está abierto un debate en el que se plantea el aumento de las penas.

-Yo no creo que sea necesario aumentar las penas. No creo que eso funcione para disuadir a quien está por cometer un delito. Lo que sí creo que funciona mejor como disuasión es lograr una mayor eficacia policial para resolver casos. Las sociedades que tienen más baja inseguridad no tienen castigos más espectaculares sino que tienen más alta probabilidad de agarrar a quien cometió un delito. Un solo año en la cárcel es un infierno para cualquiera, nadie especula con la cantidad de años que le tocan si lo agarran, pero sí puede ser que se tenga la sensación de que es difícil que te agarren.



-¿Usted sostiene que la policía es ineficiente?

-Yo creo que la Policía Bonaerense tiene la capacidad

de investigar muy bien, tiene formación y recursos. La prueba está en que hay casos muy difíciles y que han sido resueltos. Y resuelven la mayoría de los casos que se mediatizan. Lo que estaría faltando es que se aplique el mismo empeño a una cantidad mayor de hechos, que la gente sienta que alguien se está ocupando de esclarecer el hecho que lo ha puesto como víctima. Un Intendente debe tener como prioridad la coordinación de todas las fuerzas que dispone Junín. En mi concepción, una ciudad ordenada es tarea indelegable del intendente.

La sociedad debe invertir en prevención mucho más que en represión. Para cuando hay que reprimir, ya se ha llegado tarde. Yo creo que es muy bueno

invertir en monitoreo del espacio público, pero ¿de qué sirve si después las cámaras no funcionan, o no hay nadie para intervenir en tiempo real? Nosotros proponemos mantener ese sistema funcionando al ciento por ciento y además, poder recurrir a las cámaras de particulares que enfoquen hacia la vía pública. Eso duplicaría la eficacia del monitoreo.