Diotti: “Me gustaría ser candidato a intendente”

El dirigente peronista Nazareno Diotti se refirió al escenario político, económico y social de Junín, donde no ahorró críticas hacia la gestión de Pablo Petrecca y deslizó sus intenciones de ser candidato a jefe comunal en octubre próximo.

Su última participación en una contienda electoral fue en 2017, donde encabezó la lista de concejales de Por Un Nuevo Junín, junto a dirigentes y vecinos que pregonaban un espacio de corte vecinal.

"En 2017 tuvimos una prueba piloto que fue formar una estructura propia. Donde no nos fue mal, porque pasamos las primarias y retuvimos los votos", señaló.

"Lo primero es lograr la unidad, y si no se puede lo que hace bien a la democracia es que se dirima en internas el candidato a intendente. Me gustaría ser candidato a intendente porque me siento preparado, me parece que desde que estuve a cargo de la secretaría de Desarrollo Social, en el ministerio de Asuntos Agrarios y la Anses, el Ejecutivo es lo que más me gusta, me siento cómodo, y me gustaría que Junín crezca", afirmó.

“El gobierno local tiene que estar más cerca del vecino, los comerciantes, las pymes, y esto no lo vemos. Los barrios están dejados de lado, no se ha hecho nada en seguridad, viviendas y en lo social", afirmó.