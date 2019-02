San Antonio: “Arreglaron las calles, ahora pedimos que se mantenga”

El barrio San Antonio, ubicado en el extremo noroeste de la ciudad, es una zona periférica que exhibe un sostenido crecimiento poblacional. De esta manera, un área que antiguamente era solo de quintas, en la actualidad adquirió un perfil urbanizado, con más de 250 familias que habitan en él.

La demanda histórica de los lugareños pasaba por el estado de las calles y la falta de arreglos. Pero hoy, ese inconveniente, parece saldado. “Estuvieron las motoniveladoras haciendo el trabajo correspondiente”, afirma la presidenta de la sociedad de fomento, Mariana Sánchez, para luego ampliar: “Nosotros siempre reclamamos esto, que no pase el rabasto porque no es suficiente, y ahora ya están terminando el zanjeo. Lo que ahora pedimos es que se mantenga, que se siga haciendo porque conservar en buen estado las calles es muy importante. Por eso estamos muy contentos”.

En esta zona, son todas las calles de tierra, a excepción de Necochea, en donde se hizo una base estabilizada –que con el tiempo se deterioró bastante– hasta la esquina de la sociedad de fomento. “Siempre pedimos que se haga un mejorado en Necochea, hoy lo tiene, podría hacerlo llegar hasta Camino del Resero para después hacerlo por Laprida o Paso u otra, para que tengamos salida a la ruta”.

Más allá de las mejoras que destacan los fomentistas, hay temas pendientes de solución.

Mantenimiento

Los problemas más comunes tienen que ver con el mantenimiento. Sánchez asegura que “la recolección de ramas no pasa”, por lo que piden más presencia de este servicio “porque es importante para el mantenimiento general del barrio, como así también que se intime a los vecinos que tienen lotes para que corten el pasto y los arreglen”.

Para Sánchez hay más cuestiones que tienen que ver con la salubridad del lugar: “Tuvimos un llamado de la Federación diciendo que el municipio accedía solamente a hacer un trabajo de fumigación gratuita a solamente tres familias por barrio, que deben ser carenciadas. Me parece una falta de respeto, yo lo pagué, pero hay gente que no puede, y generalmente son los que más tienen que fumigar. Antes se hacía de manera gratuita a través de Bienestar Social. Esta es una necesidad de los vecinos porque hay gente que nos comenta que los roedores caminan por sus patios, y eso es terrible”.

Posta sanitaria

La atención en la posta sanitaria en este barrio es otro punto que cuestionan los residentes. “Teníamos pediatra, clínico, psicólogo, pero de un día para el otro desapareció todo eso y solo tenemos un enfermero en el turno tarde y un médico generalista”, enumera Sánchez.

Según dice, más allá de que es una posta, en los hechos “funciona como una unidad sanitaria y es mucha la gente que se atiende ahí”.

Tránsito y seguridad

Para llegar a este barrio hay que cruzar la Ruta 188, lo que genera no pocos peligros en el tránsito. “Pedimos por favor un semáforo en Necochea”, señalan desde la sociedad de fomento, y puntualizan: “Nosotros sabemos que muchas veces las cosas se dan por negligencia, porque las motos andan si luces, pero hace poco tuvimos un accidente.

Por eso sería importante un semáforo. Y no nos olvidemos de que los chicos van solos a la escuela y para eso deben cruzar la ruta. Por eso pedimos respuestas antes de que pase una desgracia que nos haga notar el peligro que hay ahí”.

Finalmente, en referencia a la seguridad, Sánchez asegura que “los patrulleros están pasando menos que antes”. Y añade: “Por suerte no tenemos grandes inconvenientes, pero nos gustaría que los móviles vuelvan a estar como antes, cuando se notaba la presencia policial”.

Más buenas

Los fomentistas agradecen al gerente de la empresa Eden, Alejandro Biancosino: “Cuando se corta la luz en la calle él nos da una respuesta automática, no nos deja a oscuras”.

Asimismo, Sánchez remarca que el paso del regador es un servicio con el que contaron siempre y nunca se cortó.