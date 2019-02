Avanza la calle colectora de la autopista dentro de Junín, entre la Clínica y el Golf

A más de dos años de aquel 10 de junio de 2016, momento en que comenzó a construirse la autopista de Ruta 7, en octubre último comenzaba a gestarse el paso final: la pavimentación de la doble vía paralela al tramo original desde Chacabuco a Junín que ya se observa hasta la entrada de O’Higgins.

En una recorrida realizada ayer por Democracia, se puede apreciar en un buen avance la construcción de la calle colectora dentro del partido de nuestra ciudad, entre la Clínica de Rehabilitación y el Junín Golf Club.

Se trata de una vía paralela a la Ruta 7, ubicada sobre mano derecha en sentido Chacabuco – nuestra ciudad donde las máquinas se encuentran moviendo y compactando la tierra.

En ese marco, cabe destacar que ya se colocaron los cuatro tramos en el armado del puente sobre el Río Salado, el cual está situado entre la localidad de O´Higgins y el paraje La Agraria.

Además, fueron montados los tres distribuidores: la primera infraestructura se encuentra a la altura de la escuela rural, en la entrada de O’Higgins está colocada la segunda y en La Agraria la tercera.

Areco – Chacabuco

Actualmente, están en construcción los tramos Chacabuco – Junín y San Andrés de Giles – Carmen de Areco (40 kilómetros) donde, además del continuo movimiento y compactación del suelo, se empezó a colocar brea y los distribuidores que conectarán con caminos rurales.

Solo continúa sin ejecutar el trayecto entre Areco y Chacabuco, que si bien ya está licitado y en proceso de mensura, en el plan original del año 1969 no estaba comprendido.

La obra consiste en obras de arte menores y ampliaciones de obras de arte existentes; construcción de distribuidores (8), construcción de puente sobre A° Lamela y sobre A° Ranchos; demarcación horizontal, señalización vertical e iluminación de los intercambiadores mencionados.

“Ahora Tienen que limpiar unos canales madres que nunca se limpiaron desde que se hicieron hace 30 años, que van para el Río Salto y el Salado”, había explicado Juan Carlos Minchilli a Democracia (Vecinos Autoconvocados) y agregó que Vialidad “estaba viendo la posibilidad de comenzar a trabajar lo antes posible” en el trayecto de 70 kilómetros, ubicado en el corazón de la obra.

Variante, paralizada

En lo que respecta a la variante de Chacabuco, una obra que está bastante avanzada, abarca 23 kilómetros entre Coliqueo, la Curva del Sol desde donde continúa –por detrás del aeródromo local- hacia el kilómetro 196 de la Ruta 7, sector en que se une con el tramo original en sentido Carmen de Areco.

Desde principio de año, ese tramo se encuentra paralizado por problemas financieros de la UTE conformada por cuatro empresas.

Según indicaron desde Vialidad Nacional, se les dará un tiempo para adecuar recursos para tratar de resolver la situación con distintas alternativas, ya que si no deberá rescindir el contrato, lo que implicaría una demora mayor.

El intendente municipal, Víctor Aiola, afirmó que el dinero y la decisión política están. “Si hubo un retraso es por un tema de Unión Transitoria de Empresas, que tienen un problema entre ellos y se va a tratar de solucionar. Esto puede retrasar un poco la continuidad de la obra, pero no la paralización”.

En tanto que el senador Agustín Máspoli, subrayó que “Vialidad no tiene deuda con las empresas, están con todos los certificados al día”.

En agosto habían comenzado a colocar el distribuidor en ese bypass, entre el kilómetro 196 y la Curva del Sol, ubicado en el trayecto dentro del campo expropiado, más precisamente en la estancia La Esperanza.

“Desde el kilómetro 219 hasta lo que llamamos la Curva del Sol, donde se une con la Ruta 30 y la Ruta 191, va a haber cuatro nuevos carriles paralelos a la calzada original. Así quedaría la ruta vieja, como una circunvalación y a 200 metros la autopista”, declaró Minchilli.



Variante de Giles

Dentro del partido de San Andrés de Giles, están ultimando detalles de pavimentación en los distribuidores y la variante que nace en el kilómetro 98 (donde comienza hoy, la autovía) y se une a la traza original en el kilómetro 106.

Con el objetivo de evitar que el tránsito atraviese el ejido urbano de esa ciudad, este nuevo recorrido contará con tres distribuidores y un cruce de alto nivel sobre la RP 41, zona crítica por el alto índice de accidentes viales que conecta con las rutas nacionales 3, 205, 5, 7, 8 y 9.

En este sentido, desde Vialidad habían indicado que es el primer tramo a inaugurar, y marzo sería el mes elegido.