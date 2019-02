En Junín, el patentamiento de motos cayó en enero un 43,2 por ciento interanual

La caída en las ventas de motos y ciclomotores en nuestra ciudad se repite mes a mes y ya es uno de los sectores castigados por la retracción del consumo y la crisis económica.

En efecto, según el último informe estadístico de la Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (Dnrpa), en nuestra ciudad los patentamientos de estos vehículos ágiles y económicos se desplomaron en enero un 43,2 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado.

Pese a las facilidades para pagar en cuotas, la pérdida del poder adquisitivo y la elevada inflación vienen atentando contra el rubro, especialmente en el segmento de las motos de baja cilindrada, que son las más populares y las que históricamente empujaron las ventas, incluso a cifras récord, ya que son rodados ágiles y económicos en cuanto al consumo de combustible, por lo que son muy prácticas para desplazarse por las calles juninenses.

La caída interanual –de 2018, en relación a 2017- rondó el 30 por ciento, un dato por demás llamativo si se contempla que en Junín se calcula que hay 50 mil motos (una moto cada dos habitantes aproximadamente), rodados que crecieron en paralelo a la falta de transporte público de pasajeros y en los últimos años, al encarecimiento de los combustibles.

La caída es la que se ve en el mercado con el 50% menos de unidades vendidas y Junín no es la excepción, afirmó Marcelo Nanti, de Naldo Lombardi.

“Junín no es la excepción”

Marcelo Nanti, de Naldo Lombardi, afirmó ayer a Democracia: “La caída es la que se ve en el mercado con el 50% menos de unidades vendidas y Junín no es la excepción. Lo que se mantiene es el rubro bicicletas, que se ha puesto muy de moda y hay otra tendencia, como por ejemplo en gastar unos pesos más”.

Y agregó: “Antes era común ver bicicletas playeras y hoy la gente se ha volcado hacia las más preparadas. Se tomó una cuestión personal y se usan también para hacer ejercicios, a diferencia de lo que ocurría antes, que se utilizaban para ir a trabajar”.

“La movilidad para ir a trabajar fue reemplazada por la moto, por lo que la bici pasó a ser más un artículo personal y de uso diario. De esta manera, ya no se venden solo las económicas, sino que también las de rango medio para arriba”, expresó.

“Para todos los vehículos, con el crédito personal de Naldo, tenemos financiación de hasta 24 cuotas. Con tarjetas, están Ahora 12 y 18 y la financiación sigue bien”, informó.

“Lo que ocurrió fue que hubo una sobreventa y sobreoferta de motos durante años, lo que hace que ahora se sienta un poco en el mercado, al igual que con los automóviles, dos rubros que van de la mano en el patentamiento”, consideró.

“Los precios, estables”

Por su parte, Jorge Brugnoni, de Overwheels, afirmó: “En estos últimos tres meses levantó la venta. Hoy se está vendiendo más lo que es alta gama, y se está observando nuevamente un poco más el crédito UVA en un segmento de entre 60 y 70 mil pesos, que son las de 125 cc”.

Y añadió: “Estamos atravesando una crisis económica profunda. Esto se debe a la devaluación y a los salarios que se van en el pago de servicios como el agua, el gas y la luz. Sin embargo, el mercado de la moto está creciendo”.

“La financiación sigue alta y está en un 70 por ciento anual todavía. Por eso el UVA pica en punta con el 11 anual, pero lo que tiene es que la cuota es variable y genera un poco de miedo en la gente”, aclaró.

“Los precios en los últimos cuatro meses se mantuvieron muy estables y subieron un 5%. Por eso también baja la inflación, porque hay menos consumo: esto es oferta y demanda”, finalizó.





​​​​​​​Cifras negativas en el país

El patentamiento de motos en enero bajó 44,4% respecto al mismo mes del año pasado al alcanzar las 41.928 unidades, informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

De esta manera, en la medición interanual la caída en los patentamientos fue de 33.485 unidades, ya que en enero de 2018 se patentaron 75.413 motovehículos.

Sin embargo, se registró un aumento del 59,2% respecto a los patentamientos de diciembre de 2018, los cuales cerraron en el último mes del año pasado en 26.339 unidades.

En cuanto a la participación de las empresas en los patentamientos, Honda se ubicó en el primer puesto con 10.401 unidades patentadas, seguida por Zanella con 5.810 y por Motomel, que se ubicó tercera con 5.473 unidades.

Por otro lado, el modelo más patentado de enero fue la Honda Wave 110S (3.290 unidades), seguido por la Motomel B110 (2.393) y por la Corven Energy 110 que continua tercera (2.372).

Impulso a la producción

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, anunció la firma del decreto que exime de aranceles a las motos "incompletas" que serán integradas localmente, con el objetivo de "consolidar el ensamble de unidades en el país y la creación de empleo asociado a la producción local de partes".

Según informó Producción, el objetivo es pasar del 8% actual de motos con integración a un 30% para fines de 2019, y avanzar para lograr el 60% en 2023.

La meta también es impulsar la creación de empleo asociado a la fabricación de partes: ir de los 180 actuales a 600 para fines de este año, y llegar a duplicar esa cifra en 2023.

"Con esta medida buscamos fortalecer el ensamble e incentivar progresivamente la integración local, sin aumentar los precios y creando puestos de trabajo en un sector que tiene mucho potencial para crecer", sostuvo Sica.

Según la información oficial, se trata de un esquema arancelario progresivo, estructurado por cilindrada, que apunta a favorecer el ensamble local de las gamas baja y media, gravando con una alícuota superior a las motos de estas gamas que vengan completas y terminadas desde el exterior (CBU), y una alícuota inferior para las motos desarmadas (CKD), con una discriminación a favor aún mayor para las incompletas (IKD) que vayan a integrarse con partes locales.

A través de este decreto, se establece que las motos IKD tendrán un 0% de arancel, alcanzando entonces un diferencial de 20 puntos entre IKD y CKD.

Por otra parte, el actual diferencial de 25 puntos entre CKD y CBU de hasta 500cc. se reducirá a 15 puntos en el transcurso del año.

Esta medida se inscribe en el acuerdo firmado en mayo de 2017 entre el Gobierno, empresas y sindicatos por la producción y el empleo en el sector de motos.

Participaron del anuncio directivos de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam); la Cámara Argentina de la Motocicleta (CAM); la Cámara de la Industria de Motovehículos, Bicicletas, Rodados, Motopartes y Bicipartes argentinas (Cimbra); la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) y la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

En 2018, se patentaron 583 mil motos, y se proyectan 450 mil para este año; el mercado local es el tercero en Sudamérica, luego del Brasil y Colombia.

El 90% del mercado corresponde a unidades ensambladas a partir de CKD (que implican 3 mil puestos de trabajo directo y más de 7 mil empleos en concesionarios e indirectos).

Actualmente cinco terminales concentran el 80% de la producción: Honda, Corven, Zanella, Motomel y Yamaha. Sólo Honda integra partes locales actualmente, en tres modelos: Titán CG150, Tornado XR250 y Wave 110.