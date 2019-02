De cara al comienzo de clases, los gremios y el gobierno retoman la discusión salarial

Hoy a las 17,30, el gobierno provincial recibirá a los representantes de los gremios docentes bonaerenses en lo que será la primera reunión de 2019 pero con algunas aristas que prometen una discusión compleja de cara al comienzo del ciclo lectivo el próximo 6 de marzo.

Es que los gremios ya advirtieron que buscarán recuperar los puntos perdidos por la inflación durante el año pasado, antes de discutir concretamente los salarios de este año.

Asimismo, el Frente de Unidad Docente Bonaerense realizó una presentación el lunes, exigiendo una inspección de higiene y seguridad para verificar las condiciones en cada establecimiento educativo, antes del 6 de marzo.

Salario e infraestructura

En diálogo con Democracia, la secretaria de Suteba, Francina Sierra advirtió que la reunión tendrá “dos condimentos”.

“La paritaria no será solo salarial. Tiene dos condimentos, por un lado el pedido de recomposición salarial de 2018 respecto de los 15 o 16 puntos que hemos perdido contra la inflación y por otro lado plantear una pauta de salario 2019 que no nos haga perder otra vez frente a la inflación y lo que garantizaría eso es una cláusula gatillo”, enfatizó.

“Además ese 20% en seis cuotas que nos ofrecieron a fin de año no estaría acorde a lo que podríamos aceptar”.

Por otro lado, la cuestión de la infraestructura escolar continúa en el epicentro de los reclamos.

“La infraestructura escolar es un tema fundamental para poder empezar en escuelas seguras, no solamente para los docentes sino para los alumnos fundamentalmente”, reclamó y aseguró: “Se hicieron presentaciones en el Ministerio de Trabajo de Provincia de Buenos Aires para que envíen a los inspectores a revisar las instalaciones de toda la provincia y ese pedido se replica en cada delegación de los Ministerios de Trabajo de cada ciudad”.

“Los docentes queremos empezar el 6 de marzo”

María Inés Sequeira, secretaria de Udeb también aseguró que buscarán que se recupere el salario perdido por inflación en 2018.

“Vamos a solicitar incluir dentro de lo que sería nuestro salario, el poder recuperar lo perdido en 2018, es decir, recuperar nuestro poder adquisitivo. Se impuso un 32% de aumento el año pasado y sabemos que la inflación fue del 47% entonces tenemos una pérdida que en esta reunión queremos poder conversar y solicitar su recuperación”, explicó a Democracia.

Además, resaltó la necesidad de que se realice la actualización automática del salario: “Insistimos en que se pueda realizar un acuerdo paritario para el 2019 y la cláusula gatillo para poder cerrarlo”.

Sequeira consideró que el pedido de reunión que vienen solicitando los gremios “es para que sea de manera rápida y evitar conflictos al inicio de clases. Los docentes queremos empezar el 6 de marzo, queremos estar en las aulas de manera normal, pero todo depende de cómo se desarrolle la reunión y sabemos que eso depende pura y exclusivamente de la gobernadora Vidal, para solucionar la situación por la que atraviesa el sector docente”.



Entre los más bajos del mundo

Mientras se aguarda el resultado de la reunión convocada para hoy por el gobierno bonaerense, se conoció ayer un informe respecto de los salarios docentes de nuestro país, que se encuentran entre los más bajos del mundo.

Los salarios de los docentes argentinos aumentaron la mitad que la inflación entre 2017 y 2018 y están entre los más bajos del mundo, de acuerdo con un informe difundido ayer.

Los incrementos del salario docente en todas las provincias (promedio ponderado de 20,2%) se ubicaron muy por debajo del índice inflacionario publicado para el período septiembre 2017- septiembre 2018 (40,5%), alertó el último reporte del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano.

"Los docentes no consiguieron sostener su poder adquisitivo. Esta situación afecta aún más a los maestros de provincias, en las cuales el salario no alcanza siquiera la media nacional, por debajo de los 20 mil pesos mensuales. Tal es el caso de Formosa, Mendoza, Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero y La Rioja", advirtió el director del CEA, Alieto Guadagni.

El reporte también reflejó una amplia disparidad en el salario de los docentes de las 24 provincias: en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Córdoba, superaba los 27 mil pesos mensuales en septiembre de 2018; en Corrientes, Formosa y Santiago del Estero no alcanzaba los 16 mil pesos.

En tanto, el salario anual de los docentes con diez años de antigüedad que imparten enseñanza en escuelas primarias de la Argentina se encuentra entre los más bajos de los 37 países considerados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

"Los salarios de docentes de la Argentina se ubicaban en diciembre de 2017 en el puesto 34º entre 37 países analizados por la OCDE, con una cifra anual de 19.741,33 dólares de igual poder de compra (PPA). Es decir que no alcanzaban ni la mitad de la media de los países cuyos datos publica esa organización. De los 33 países mejor posicionados que la Argentina, los primeros cinco triplicaban los valores salariales anuales de nuestros docentes, en tanto que los siguientes quince los duplicaban", ilustró Guadagni.