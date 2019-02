Pablo Petrecca: “La economía no es la única variable del voto”

-¿Está a favor de eliminar las PASO?

-Nos juntamos con varios intendentes y todos coincidimos en la importancia de, por lo menos, comenzar a dar el debate sobre la eliminación de las PASO, que surgen en principio de escuchar a la gente, a quien le resulta molesto ir a votar dos veces. El vecino común no tiene por qué dirimir las cuestiones que la política no sabe resolver. Además, como gobierno, estamos pidiendo un esfuerzo importante, por lo que sería un buen gesto por parte de la política eliminar las PASO. No estamos en desacuerdo con las internas, lo que pedimos es no obligar a los vecinos y que no paguemos los argentinos esa gran interna que, como elección, no resuelva nada, sino que define candidatos. Con la eliminación de las Primarias el país se ahorraría entre 5 mil y 6 mil millones de pesos.

-¿Cree que la crisis económica puede complicar a los municipios en términos electorales?

-Está claro que la variable económica es una de las más importantes, y que el vecino la tiene en cuenta a la hora de elegir a sus representantes, históricamente ha sido así. Lógicamente, cuando el vecino vaya a votar va a pensar en la economía, pero no es la única variable importante, sino que están los valores, la transparencia, la honestidad. Se han podido hacer obras a costos mucho menores –incluso con una inflación alta- de los que se acordaban en el kirchnerismo, no hay ni una sola denuncia de corrupción, no hay ningún tipo de cuaderno, y eso es un valor, como el avance en la autopista de la Ruta 7. La lucha contra el narcotráfico, la inseguridad, eso es un valor también fundamental, porque el narcotráfico arruina la vida de nuestros hijos. Todos esos también son valores que entiendo que la sociedad va a poner arriba de la mesa a la hora de votar.

-¿La crisis económica obedece a una situación heredada o también a los errores propios?

-Voy a poner palabras que ha dicho el Presidente, hubo un poco de todo. Primero no haber dicho la totalidad de la verdad de lo que se encontró, para no ahuyentar las inversiones. Hubo parte de la herencia, otra parte del contexto internacional, que cambió; Argentina es un país emergente y cualquier cambio de tasas en la economía mundial repercute. También hemos tenido cuestiones climáticas, en un país en el que la mayor cantidad de divisas provienen de un monocultivo, repercute en que haya menos divisas. Tuvimos errores propios, es un combo de todo. En tres o cuatro años no se pueden transformar realidades de 30 ó 40 años de arrastre.

-¿Hay fecha para el transporte público?

-Plazos ya hemos dado y hemos tenido que recular, así que no voy a dar plazos, sí que estamos todos los días dando avances, estamos firmando formularios que tienen que ver con servicios, para incorporar la SUBE, la empresa está terminando de plotear el diseño de los colectivos que los juninenses han elegido, así que en breve estarán los colectivos en la ciudad, queremos que sea cuanto antes.

-En las últimas semanas la ciudad vivió varios hechos de inseguridad, ¿a qué lo atribuye?

-La seguridad para nosotros es el tema más importante, si bien no es una competencia ciento por ciento del municipio, sino de la Provincia. En 2017 no fue un tema de campaña, y las estadísticas indican mejoras, pero el delito, como siempre decimos, va mutando. Tuvimos hechos graves y estuve en contacto con las familias, creemos que en las próximas horas puede haber avances en las investigaciones, hay aumento del delito en algunos aspectos, va variando, después puede ir bajando. Como equipo, lo que hacemos es ir monitoreándolo permanentemente, con la policía, con la Justicia. Como gobierno, me he puesto la seguridad al hombro y estamos trabajando en todo lo que podemos hacer. El delito va mutando, como Junín crece, eso también lo ven las personas que quieren hacer daño, como el caso de los colombianos y delincuentes que vienen del conurbano bonaerense. Hay un alerta que nos preocupa y nos ocupa, con dos hechos graves que me preocuparon, porque en uno golpearon a un vecino y en otro es una persona que le han robado en más de una oportunidad. Tenemos que volver a rever qué está pasando, pero estoy convencido de que vamos a poder acomodarlo, porque hay un equipo serio, que prácticamente no duerme. Porque está las 24 horas atento a lo que está sucediendo.