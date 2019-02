Estudiar en Junín ya cuesta al menos $ 15 mil para los jóvenes de la Región

La decisión de mudarse a Junín para continuar los estudios terciarios o universitarios es una decisión clave para muchos jóvenes de la Región y sus familias, que deberán afrontar un costo ciertamente elevado para subsistir en la ciudad.

Si bien hay quienes deciden realizar viajes diarios, dependiendo de las posibilidades de cursada que les permita la carrera por la que hayan optado, muchos deciden instalarse en Junín, embarcándose en un gran esfuerzo económico.

De hecho, costear los estudios universitarios y terciarios, -en instituciones públicas-, implica una erogación mensual que no baja de los 15 mil pesos por alumno, según un cálculo estimado en base a los gastos fijos que tendrán los jóvenes en la ciudad.

El presupuesto incluye el alquiler de una propiedad, que si es compartido podrá ser menor el gasto, servicios como luz y gas; gastos en alimentos y productos de higiene personal; gastos de fotocopias y transporte hacia su ciudad, al menos dos viajes, ida y vuelta, por mes.

También se calcula como opcional, el “lujo” de contar con internet pero no se contempla el gasto de indumentaria, o salidas.





Vivir en Junín

El gasto más importante se da al momento de encontrar un lugar para vivir. Las consultas comienzan en octubre y noviembre y en muchos casos se concretan en diciembre o enero, en algunos casos incluso en febrero.

Generalmente, en la elección de la vivienda, la demanda tiende a volcarse a departamentos de un ambiente, en muchos casos en cercanía a la zona de la institución donde cursarán los estudios.

Generalmente, un departamento de un ambiente ronda los 6000 y 7000 mil pesos mensuales, dependiendo de su ubicación.

Juan Manuel Bonanni, de Bonanni Propiedades explicó que “en cercanía de la facultad puede rondar los $7500. Un poco más lejos, tal vez a unas 12 cuadras, en $6500. Siempre se trata de departamentos de un dormitorio”. Un monoambiente puede rondar los $5.000, a cinco cuadras de la facultad.

Para el caso de que deseen compartir la vivienda, el impacto será bastante menor. Las residencias estudiantiles y pensiones también promedian costos menores.

Alimentos y servicios

El costo mensual que puede agregar la comida, se estima no baja de los $ 4.500 por persona.

Esta suma contempla no solo los alimentos básicos, sino también a los productos de limpieza e higiene personal, con un promedio de 150 o 200 pesos diarios.

Para el caso de la Unnoba, Martín Palma, secretario de Bienestar Estudiantil, explicó que desde el comedor universitario se ofrece un voucher mediante el cual al obtener un total de cinco comidas, cada una de ellas se abona $48. El mismo se realiza de 11 a 14 horas aunque el comedor, durante el año está abierto de 8 a 23.

“El valor es el adjudicado por licitación y no se está subsidiando el menú, por lo cual destinamos una partida presupuestaria importante a financiar programas de becas en comedor para aquellos estudiantes más vulnerables económicamente”, destacó.

Por otro lado, una factura de gas, en promedio, puede partir desde los $500 y el mismo valor estimado se puede considerar para la tarifa de luz, lo que hace un posible gasto mensual de $1000.

Un plan de telefonía móvil ronda los $300 y también se puede incluir el servicio de internet que ronda los $1000, aunque este no correspondería a los gastos esenciales.

Transporte y fotocopias

Como mínimo, dos veces al mes, muchos estudiantes vuelven a su localidad. Aquellos que no tienen la fortuna de viajar gratis con conocidos o amigos, lo hacen en micro.

Los precios de los pasajes, como por ejemplo a la ciudad de Lincoln, cuestan alrededor de $200 (ida y vuelta), sin contar el descuento para estudiantes del 20%, que se hacen efectivos presentando la libreta universitaria o el certificado de alumno regular.

Las fotocopias o apuntes requeridos, si bien varían mucho, pueden rondar los 300 pesos.



Becas para estudiantes

Para solventar parte de estos gastos, y teniendo en cuenta el gran valor que tiene la educación para los jóvenes, la Universidad Nacional del Noroeste (Unnoba) cuenta con un interesante programa de becas.

Sebastián Fulderi, del área de Bienestar Universitario explicó: “Hay programas a nivel nacional, como Progresar y programas de la Universidad, como por ejemplo becas para el transporte, para aquellos alumnos que viajan en el día desde su ciudad para cursar aquí y se vuelven a su localidad”.

Asimismo, cuentan con programas de becas de bibliografía y la Secretaría de Bienestar Estudiantil con el plan de becas del comedor.

El Plan Progresar se divide en carreras estratégicas o prioritarias y aquellas que denomina “universitarias”, que no son prioritarias para el Ministerio (como pueden ser Derecho, Ciencias Económicas).

Las becas para carreras estratégicas van de 1800 a 4900 pesos a medida que cambia el año de cursada (son diez cuotas anuales).

Las consideradas no estratégicas van de 1600 a 2300 pesos y varían del mismo modo, según el año, a medida que el alumno avanza.