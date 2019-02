Intendentes Pro ratifican pedido de quitar las PASO

Una decena de jefes comunales de Cambiemos –entre los que estuvo presente el intendente de Junín, Pablo Petrecca, ratificaron ayer su pedido de eliminar las PASO en las próximas elecciones, durante una reunión del Foro de Intendentes del PRO realizado en la localidad de Vicente López.

Los jefes comunales, que desde que la gobernadora María Eugenia Vidal decidió no desdoblar las elecciones vienen pidiendo por la eliminación de las PASO, reclamaron que las elecciones de candidatos se realicen de acuerdo a los mecanismos que considere cada partido, poniendo el foco en el costo económico de las Primarias.

En ese sentido, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, subrayó que "junto con Néstor (Grindetti), es algo que venimos planteando desde el 2015 y es que las PASO son una encuesta demasiado cara, la mayoría de los cargos que se presentan ya están definidos; cuesta $ 5.800 millones ir a una elección que no define nada".

"Me parece que es un momento en que la sociedad está viviendo este esfuerzo que le estamos pidiendo como gobierno. Considero que la política también tiene que dar un gesto de austeridad. Es una propuesta que nosotros planteamos para que se evalúe. Es una votación que en el Congreso se puede ganar o perder, pero me parece que está bueno saber quién está de cada lado", señaló el intendente de Vicente López.