Reclamo por la falta de puntos de venta

El bloque de concejales de Unidad Ciudadana de Junín presentó un proyecto en el cual reclama al Ejecutivo municipal, por medio de la secretaría de Gobierno, secretaría de Hacienda y Finanzas y la secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la Agencia Municipal de Seguridad Vial, que informe acerca del modo en que está funcionando el sistema de estacionamiento medido.

Según explicaron los ediles kirchneristas, “el pedido surge como resultado de numerosas consultas de usuarios que denuncian su mal funcionamiento. Concretamente, las quejas apuntan a lo dificultoso que resulta encontrar a los cobradores en el momento en que se estaciona; lo escaso en el número de comercios que venden estacionamiento; lo deficiente del sistema de pago por mensaje de texto, que muchas veces no registra el inicio ni avisa que no fue registrado; y que lo único que funciona con precisión es el sistema para multar a quienes no pagaron el estacionamiento, independientemente de que hayan tenido la intención”.

Y agregaron: “En tal sentido se solicita a los responsables que informen los puntos fijos de venta de estacionamiento medido y el número de operarios en la calle de la empresa Pague por Celular SA".

También insta al Ejecutivo a que organice y coordine un "uso razonable y accesible de las áreas de Estacionamiento Medido, facilitando a los vecinos la accesibilidad a los puntos de ventas fijos así como a los operarios que venden en la vía pública".

Los fundamentos del pedido giran en torno a que el espíritu de la ordenanza que instauró el sistema se está distorsionando "por la falta de puntos fijos de venta y escasa cantidad de venta de operarios vendiendo estacionamiento".