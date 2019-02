Fomentismo y política

El presidente de la sociedad de fomento, Darío Funes, señala que hay cierto desánimo entre los miembros la comisión directiva de la entidad por la falta de obras. “Es natural que esto suceda cuando no se tienen respuestas”, puntualiza.

Funes remarca que tiene “un buen concepto” de los secretarios Marcelo Balestrasse y Fabián Claudio, así como del titular de la OMIC, Fernando Scanavino, y del director de Grupo Junín, Pablo Torres. Y agrega: “Pero creo que hubo mucha incapacidad en varias secretarías y de funcionarios que no estuvieron a la altura de su cargo. Si hubiese habido capacidad, se podrían haber logrado recursos propios”.

Con todo, en el último tiempo Funes levantó el perfil público y mediático y aseguró a este medio que no descarta un participación en política a partir de este año. “Me siento apenado porque la falta de atención al vecino es muy preocupante”, concluye.