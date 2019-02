Cartonazo: cinco lectores se repartieron el pozo récord de 90 mil pesos

En la duodécima semana de la quinta edición del Cartonazo, cinco lectores hicieron cartón lleno por lo que se repartieron el pozo de 90 mil pesos en efectivo.

De esta manera, el pozo récord fue repartido en cinco partes iguales y Antonia Alegre, Raúl Compagnucci, José Calderón, Martín Pacheco y Víctor Payero recibieron 18 mil pesos cada uno.

La única mujer entre los ganadores fue Antonia Alegre, vecina de Villa Talleres, que le compra el diario al kiosco Epa. Al recibir el premio durante la transmisión en vivo de TeleNoticias, Antonia comentó que el dinero lo va a “usar para mi casa; me viene bárbaro” y aprovechó para enviar saludos a su familia, hijos y nietos.

El segundo ganador fue Raúl Compagnucci, quien compró el diario en kiosco Carlitos. “Hace casi cincuenta años que compro el diario”, mencionó el afortunado acreedor de 18 mil pesos en efectivo. El dinero lo va a compartir y aseguró que habrá resto para un asado de festejo.

También hizo cartón lleno y se llevó el premio José Calderón, quien comentó que participa del Cartonazo desde su segunda edición. El diario lo compra en el kiosco El Faro, ubicado en Rivadavia y Bozzetti, y –al recibir el premio- envió saludos a su señora, hijos, nietos y “a mi primer bisnieto que tiene una semana”.

El cuarto afortunado fue Martín Pacheco, de oficio carpintero, cliente del kiosco El Picaflor, donde va a buscar el diario desde hace diez años. Al recibir el pozo, Martín comentó que está recientemente operado de una mano y no puede trabajar, por lo que “el premio me viene bárbaro”. Durante la entrega del premio desarrollada en los estudios de TeleJunín, envió saludos a su mujer, hijos y suegra.

Por último, recibió también 18 mil pesos en efectivo Víctor Payero, jubilado, quien compra el diario junto a su señora. “Siempre compré Democracia”, aseguró este hincha fanático de Sarmiento. El dinero lo va a usar para realizar arreglos en su casa y envió saludos a toda su familia.

Cómo participar

Para participar en este Cartonazo, que esta semana tendrá un pozo de 15 mil pesos, los lectores deberán buscar los cartones que acompañan el diario Democracia los sábados y domingos y, luego, comparar los números publicados tales días de semana con los cartones que ya recibieron con los ejemplares del sábado y domingo.

Si en el curso de la semana se logran reunir las 15 coincidencias, tendrán un cartón lleno y habrán ganado el pozo semanal.

Recordemos que el Cartonazo ya entregó más de un millón cien mil pesos en efectivo entre los 94 lectores que hicieron cartón lleno. Los cartones de esta quinta edición son de color amarillo con letras violetas y los nuevos auspiciantes son Arlequín Helados, El Fortín piscinas, Impulso Pinturas y Posnet.