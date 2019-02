Fue elegido el nuevo director de la Escuela de Tecnología de la Unnoba

El Consejo Directivo de la Escuela de Tecnología votó en su primera reunión del 2019 al ingeniero Oscar Spada como director. "La educación superior está muy bien valorada por la sociedad y eso nos obliga a tener una gran responsabilidad", dijo Spada luego de ser elegido.

La reunión del Consejo se llevó a cabo con los consejeros que fueron votados en las elecciones de noviembre de 2018, junto a Claudia Russo y Mónica Sarobe, directora y secretaria Académica salientes. Asistieron a la reunión la vicerrectora Danya Tavela, el director de la Escuela de Económicas y Jurídicas, Marcelo Sena, y funcionarios, docentes y alumnos de la Universidad.

La educación superior está muy bien valorada por la sociedad y eso nos obliga a tener una gran responsabilidad, dijo Spada.

En esta sesión del Consejo Directivo de la Escuela de Tecnología con la que se abrió el 2019, hubo un único punto a tratar: la elección del director de la Escuela. Los consejeros presentes estuvieron de acuerdo por unanimidad en elegir al ingeniero Oscar Spada como nueva autoridad directiva. Fue el consejero Miguel Tortoriello, docente y coordinador del área de Materiales y Estructuras, quien lo planteó: “Por su trayectoria, predisposición, por la gestión que ha tenido como director del Departamento de Informática y Tecnología, considero que el ingeniero Oscar Spada es la persona indicada para el cargo de director de esta Escuela y para continuar el trabajo de Claudia Russo”.

La consejera María José Castillo planteó que como docente ha visto el avance dado por la Escuela de Tecnología en la cantidad de graduados y destacó el trabajo realizado junto a Oscar Spada en la acreditación de la carrera de Ingeniería Mecánica; en ese sentido acompañó la propuesta ya que de esa manera “el trabajo realizado por Claudia Russo y la dirección de la Escuela queda en muy buenas manos”.

Gustavo García, docente de las carreras de Diseño y consejero electo, destacó la labor realizada por la gestión de Claudia Russo y afirmó que el director electo tendrá el camino libre para hacer un desarrollo importante de su labor. El consejero Carlos Di Cicco, apoyó la moción presentada y planteó en perspectiva que es un “orgullo ver lo que ha crecido la Unnoba, con egresados con un gran prestigio y desarrollo, y eso solo es posible por el trabajo que se viene haciendo". "Creemos que vamos a aprender con Oscar y a continuar el trabajo que se viene haciendo”.

“Esta es mi casa”

El ingeniero Oscar Spada se dirigió a la asamblea reunida y dijo: “Siento que esta es mi casa. Cuando me invitaron a participar en este proyecto recuerdo que el rector me presentó como Cacho y eso me hizo sentir parte de un grupo; acá hay gente con vocación por la educación pública”. “Mi punto de partida es continuar el camino de lo que se vino haciendo. La educación superior está muy bien valorada por la sociedad y eso nos obliga a tener una gran responsabilidad. Esta Escuela está dentro de un proyecto que es el de la Unnoba, asumimos ese compromiso. Y la formación del docente es un aspecto que debemos tomar con fuerza", finalizó.

El acto de asunción será el lunes 11 de febrero, a las 19 en el Salón de la Democracia Argentina (Libertad 555, Junín).