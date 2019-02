Caminos rurales y créditos accesibles, las demandas del agro en la reunión con Vidal

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, mantuvo ayer la primera reunión del año con la Mesa Agropecuaria Provincial, en donde se analizó la situación actual de la agroindustria bonaerense y los ejes de trabajo para 2019.

Durante el encuentro con los representantes de Carbap, Federación Agraria, Coninagro y Sociedad Rural Argentina, la gobernadora estuvo acompañada por el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís; el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell; y técnicos de Banco Provincia, ARBA, Economía e Infraestructura.

También se presentaron resultados de las campañas agrícolas, las perspectivas agro-climatológicas a junio de 2019, alternativas de financiamiento, una nueva agenda ganadera, caminos rurales, obras hídricas y situación impositiva, entre otros temas.

Participaron el presidente de la SRA, Daniel Pelegrina; de Carbap, Matías de Velazco; de Federación Agraria, Carlos Achetoni; y de Coninagro, Mario Raiteri (director).

"Como es su costumbre, la Gobernadora demostró que está pendiente de todo lo que tiene que ver con la producción y trabajando en línea con el Gobierno nacional. Les transmitió a las entidades que el camino de las obras no se va a detener y que el tema del financiamiento es una prioridad para el gobierno", destacó Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria bonaerense.

El dirigente rural y productor de nuestra ciudad Rodrigo Esponda afirmó a este diario que “lo más importante es bajar la tasa de interés, para que el sector pueda incorporar maquinarias y poder volver a sembrar, el desafío de este año es bajar las tasas de interés, porque hoy no hay créditos blandos paras la producción”.

Y agregó: “Los países normales crecen en base a los créditos, para incorporar tecnología, animales, ampliar la siembra. El sector tecnológicamente está muy bien plantado, tiene los recursos humanos y la tecnología, pero hay mucho por hacer”.

Con respecto a los caminos rurales, dijo: “Falta un montón, la buena noticia es que hoy hay cinco nuevas motoniveladoras 0 km, por supuesto que no alcanza, falta muchísimo, pero también este año se afectó el 70% de la tasa de Red Vial, que es algo positivo, así que esperemos que se trabaje bien. El tema de los caminos rurales es clave no solo para sacar la cosecha, sino también por el arraigo, la transitabilidad, para que las familias puedan ir al médico, a la escuela, al cine, falta mayor conectividad y servicios”.



Líneas de crédito

Desde Carbap, en tanto, precisaron que “sobre el tema financiamiento se le reclamó al gobierno provincial acerca del costo del capital de trabajo para este año, y las dificultades que eso ocasionaría para el normal desarrollo de la actividad, a lo que se respondió que el Banco Provincia estaba analizando la presentación de algunas líneas de financiamiento acordes a lo que la producción necesita”.

Caminos rurales e impuestos

“Sobre el tema infraestructura el gobierno provincial ratificó el compromiso de continuar con las obras hídricas del Plan Maestro de la Cuenca del Salado y anunció que los 4 mil kilómetros de caminos rurales -anunciados en marzo del año pasado en la Legislatura- comenzarían en abril de este año, desde el norte de la provincia y a cargo únicamente de Vialidad Provincial”, manifestaron desde la entidad rural.

“Sobre el tema impositivo, se advirtió desde la Mesa Agropecuaria Provincial acerca de la peligrosidad en la migración de los impuestos transaccionales hacia los patrimoniales, debido a que las facturaciones de los campos no son proporcionales a los valores de los patrimonios, y se expresó el compromiso de trabajar en mesas tributarias este año sobre el tema”, agregaron.

“Desde la Mesa Agropecuaria Provincial se hizo hincapié en las dificultades en la aplicación de las normativas provinciales sobre aplicación de fitosanitarios y el DTU que queda con libertad para ser incorporadas por los municipios y genera diferencias entre distritos y hasta entre mismas parcelas de campo que pertenecen a dos distritos diferentes”, dijeron.

“Asimismo, el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquis, presentó la agenda ganadera de este año y reconoció el acompañamiento sectorial”, afirmaron.

“Un sesgo más productivo”

"Ha sido la primera reunión del año y siempre es importante que la Gobernadora sepa qué nos sucede a los productores y cuáles son nuestras inquietudes. Fue una buena reunión, en donde le solicitamos nuevamente un mayor compromiso con la producción y que le imprima un sesgo más productivo a su gestión, ya que Buenos Aires es la principal provincia productora de alimentos del país. La Gobernadora demostró estar al tanto de todo lo que tiene que ver con la producción. Veremos si está más cerca nuestro a partir de este año", remarcó el presidente de Carbap, Matías de Velazco.

El negocio ganadero

Carbap también destacó una vez más la necesidad de eliminar el peso mínimo de faena, si se pretende expandir y acrecentar el negocio ganadero. "La historia de la aplicación de un peso mínimo de faena sólo habla de las fracasadas imposiciones aplicadas por distintos gobiernos con un fin entendible: aumentar el peso de faena del ganado y de esa manera aumentar la producción de carne", indicó un comunicado.

Desde Carbap siempre se han opuesto a este tipo de intervenciones y regulaciones del Estado, "medidas estas que no solo complican la operatoria de la cadena comercial sino que también limitan el poder de decisión que tienen los productores para adaptarse a producir ante la variabilidad de escenarios climáticos a los que deben enfrentarse".

"Creemos que el Estado, si quiere aumentar la productividad, debe propiciar medidas que no solo la beneficien sino que también la hagan posible ya que producir más kilos de carne por cabeza requiere mejor alimentación y más tiempo de engorde", indicaron los productores de Carbap.

Agregaron que "una medida que sin duda incentivaría la mayor producción de carne, implica un beneficio impositivo sobre los kilos producidos por sobre determinado peso, podría ser 450 kilos por cabeza".

"Vale aclarar que una medida de este tipo no tendría costo fiscal, dado que aplica sobre kilos que hoy no se producen", estimaron.

Recordaron que "en los últimos años hubo regulaciones del Estado que afectaron a la ganadería y tuvieron graves consecuencias impensadas que no habían sido calculadas por sus mentores, nadie puede asegurar que el mantenimiento del peso mínimo de faena no va a repercutir en forma negativa sobre la economía de los productores".

Especificaron que repercute "principalmente sobre los criadores quienes son el origen y el cimiento por sobre el cual se construye toda la ganadería de nuestro país".

"Por otro lado queda una pregunta flotando: ¿es válido que el Estado fije cuanto tenemos que producir con nuestros bienes, es decir cuántos kilos debemos producir con nuestras vaquillonas?, se cuestionaron.

Finalizaron el análisis con el reclamo "de eliminar a la brevedad la medida que impone un peso mínimo de faena, para devolver el dinamismo equilibrado a la cadena y atenuar el impacto que la misma está teniendo sobre las comunidades del interior con base ganadera".