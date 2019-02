Carlos Lombardi: “La salud trasciende todo tipo de identidad política”

¿Qué significa la salud para usted?

-Yo hace tres meses que estoy dando una mano en la Secretaría por pedido específico de la Dra. Fabiana Mosca. Tengo experiencia en haber sido director de Salud durante ocho años en gestiones anteriores. Siempre consideramos que la salud es bastante transversal, que trasciende todo tipo de identidad política y va más allá de los partidismos. Las políticas de salud deben ser criteriosas y razonadas, pensando siempre en el vecino y la gente.

-¿Se puede decir que ha regresado a la función pública?

-Con los ochos años de director de Salud he tenido la suerte de que aquellos proyectos se han podido llevar a cabo y ha habido un lineamiento que se ha seguido durante estos últimos años. En general, podemos llegar a diferir en algunos puntos de vista con quienes hacemos salud pública, pero los objetivos principales más o menos son iguales, como promover la atención primaria que tiene que ver con sembrar la prevención. Junín tiene la característica de favorecer este tipo de prestaciones, ya que el segundo nivel de atención está brindado por el Hospital Interzonal que es provincial. Entonces el Municipio está abocado a la Salud primaria a través de sus 23 centros, distribuidos en distintas zonas de la Ciudad y localidades del partido. En nuestra Argentina tenemos lugares donde a la población se le hace difícil acceder a la salud, y por suerte en Junín este tipos de cosas están bastante bien encaminadas.

-¿La gente toma conciencia de que la atención primaria existe en los centros sin necesidad de tener que ir Hospital?

-De a poco ha ido tomando conciencia de esto. Lo que busca la atención primaria no es solo brindar las herramientas médicas a través de los profesionales, ya que además del médico clínico también hay especialidades como pediatría, ginecología y oftalmología; tenemos traumatólogos, psicólogos y además asistentes sociales. Buscamos que los equipos de salud contemplen la integridad para atender todos los problemas que la gente pueda tener. Hemos ido variando el estado de salud y enfermedad a lo largo de las últimas décadas. Aún hoy notamos que la salud nos falta cuando aparece algún tipo de noticia que los medios dan a conocer inmediatamente, como hoy el hantavirus, y hace unos años el dengue y la gripe A que en ese momento fue un tema excluyente. La salud es un tema que debemos abordar cada día en pos de mejorar las condiciones en que la gente vive, para que tenga un mejor estado de salud. Hoy, una tendencia a nivel mundial es que lo más común son las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, diabetes, problemas cardiorrespiratorios, y ACV. También existe el aumento en el índice de sobrepeso y obesidad en edades tempranas como en etapas escolares. La persona con estos padecimientos no siente que le pueda ocurrir algo, hasta que después, con el transcurso de los años empiezan a aparecer consecuencias de estos malos hábitos. Si bien se da respuesta desde la Unidad Sanitaria, también tenemos programas para la prevención.