Obras en la cuenca del Salado beneficiarán a más de 1 millón de vecinos de la Región

Tras las últimas inundaciones en la Región –un grave flagelo que no solo complica al campo sino que también pone en riesgo los cascos urbanos (el caso de General Villegas fue el más emblemático, pero también hubo consecuencias graves en Pergamino, Rojas, Arenales)-, el gobierno bonaerense lleva realizadas un total de 300 obras hídricas terminadas y otras 150 están en ejecución, según informaron voceros de la administración provincial a Democracia.

En este contexto, en Junín se finalizaron tres obras: la adecuación de la Defensa Sur de la planta urbana, la puesta en valor de compuertas de la Laguna Mar Chiquita y el refuerzo del terraplén del canal de vinculación de la Laguna de Gómez con El Carpincho. Además, se está trabajando en los desagües pluviales de la localidad Agustín Roca.

También, con fondos del Gobierno nacional, sigue avanzando la megaobra del desagüe pluvial norte, que aliviará a varios sectores de la ciudad, evitando anegamientos y complicaciones cada vez que llueve.

Obras hidráulicas

En el marco del Plan de Obras Hidráulicas, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires finalizó una etapa del ensanche y profundización del Arroyo El Gato en la Región Capital que recibe y concentra el flujo de la mayor parte de los desagües pluviales de La Plata y los traslada hasta el Río de La Plata. De esta manera, se aumenta la capacidad de transporte de caudales originados en la cuenca ampliando el cauce en 13 kilómetros. Gracias a una inversión de más de USD 200 M, la obra beneficia a los 429 mil vecinos de la región. Se trata de un paso más hacia la infraestructura necesaria para que los bonaerenses puedan estar más tranquilos cuando llueve.

Con una inversión total de más de USD 1.500 M, ya se finalizaron más de 300 obras hidráulicas en la Provincia y hay otras 150 en marcha. Se destacan las que se encuentran en ejecución en las 4 cuencas más emblemáticas del territorio bonaerense: Río Luján, Río Reconquista, Matanza – Riachuelo y Río Salado. Una vez finalizadas, beneficiaran a más de 12 millones de personas de 113 municipios de la PBA. Asimismo, este año se sumarán los trabajos en dos nuevas cuencas para la ampliación del Río Areco y del Arroyo Pergamino.

En paralelo, la Provincia continúa avanzando con el Plan de Emergencia Hídrica para acelerar la ejecución de 57 obras en 17 municipios con el objetivo de mitigar las inundaciones sufridas en el Noroeste de la Provincia. Del total, 48 (el 80%) ya se encuentran finalizadas. Contempla una inversión de 2.664 millones de pesos y beneficiará a 235 mil vecinos de la Provincia.

Detalles de las obras en la Región Capital

La cuenca del Arroyo el Gato es una de las más extensas y pobladas de la región Gran La Plata. Su curso principal tiene una longitud total de 25 kilómetros, de los cuales 18 están ubicados en La Plata y 7 en Ensenada, hasta desembocar en el Río Santiago. La obra se desarrolló en dos tramos:

1. Canal de cielo abierto, con base de fondo de 60 metros, que se extiende entre el Río Santiago y las vías del Ferrocarril Roca.

2. Canal revestido en hormigón armado cuya base de fondo varía desde los 40 m hasta los 20 m y se extiende desde las vías del Ferrocarril Roca hasta la av. 143.

Derivadores

Avenida 31 – La Plata

El plan contempló también la construcción de un derivador de 5.500 metros en la Avenida 31 para tomar el agua de lluvia proveniente del Arroyo el Regimiento y trasladar esos caudales directamente al arroyo El Gato. Para ello se diseñó un conducto para una recurrencia de lluvia de 25 años que comienza en la intersección de Avenida 31 y calle 68. Capta los excedentes pluviales del Arroyo El Regimiento, a la altura de calle 68, de los desagües de Los Hornos a la altura de la calle 58 y una parte de la cuenca del Arroyo Pérez que no es captada por el Derivador de

Avenida 143 – La Plata

Se construyó además otro derivador para tomar las aguas de lluvia del Arroyo Pérez y sus afluentes y trasladarlas hacia el Arroyo El Gato. Este conducto de más de 5.400 metros, que también tiene una recurrencia de lluvia de 25 años, inicia en las intersecciones de avenida 49 y 143 y tiene 3 entradas en calle 49, 46 y 38. De esta manera, se alivia a la red pluvial que atraviesa el barrio La Loma.

Río Salado

Las obras en la cuenca del Río Salado beneficiarán a más de 1 millón de vecinos de la Provincia. El plan tiene como objetivo reducir los impactos negativos que tienen las inundaciones y sequías en la economía de la cuenca. Y, a su vez, preservar y desarrollar el valor ambiental de los humedales, recursos hídricos y calidad del suelo.

Actualmente se están llevando adelante 3 tramos de la última etapa para adecuar el cauce del Río y la construcción de dos puentes en Roque Pérez y General Belgrano.

Río Luján

La Provincia está trabajando en la ampliación de cauces y adecuación de puentes para mitigar o reducir el impacto de las inundaciones en la cuenca y los principales cascos urbanos de Luján, Campana, Pilar y Mercedes. Las obras en la cuenca del Río Luján beneficiarán a más de 100 mil vecinos.

Actualmente se encuentra en ejecución la ampliación del Canal Santa María en Campana.

Río Reconquista

Se trata de un plan integral de obras en la cuenca del Reconquista que beneficiará a casi 1 millón de bonaerenses. Incluye el entubamiento del Arroyo Tres Horquetas y del zanjón Miguel Cané, la limpieza de arroyos y la construcción de desagües cloacales y redes de agua.

Se encuentran en ejecución:

-El entubamiento del Arroyo Tres Horquetas y Miguel Cané en San Fernando con un avance del 90%.

-Entubamiento del Zanjón Fate en San Fernando avanzado en un 54%.

-Construcción de redes finas en barrio Libertador en General San Martín con un avance del 85%.

-Construcción de la red primaria/troncal de abastecimiento en General San Martín avanzada en un 45%.

-El acueducto Nexo en General San Martín y Tigre avanzado en un 60%.

-La construcción de un colector e impulsor cloacal en General San Martín con avance del 30%.

-La construcción de una red cloacal en Moreno avanzado en un 46%.

-Construcción del Camino de borde en Gral. San Martín, San Isidro y Tres de febrero avanzado en un 28%.

Cuenca Matanza – Riachuelo

Este proyecto tiene como finalidad el saneamiento y la readecuación de la Cuenca Matanza – Riachuelo que beneficiará a 177 mil vecinos. Para cumplir este objetivo, se construyeron nuevos aliviadores, se realizó el mantenimiento de estaciones de bombeo, se acondicionaron cauces y desagües pluviales en diferentes arroyos y se reconstruyeron conductos de agua para un mejor escurrimiento.

Ya se finalizaron 7 obras en los partidos de Lomas de Zamora, Lanús, Esteban Echeverría y La Matanza y actualmente hay 5 en ejecución:

-La reconstrucción del conducto del Arroyo Maldonado en La Matanza.

-El aliviador oeste del Arroyo del Rey – Etapa II en Lomas de Zamora.

-Obras complementarias en Don Orione y Olazábal en Lanús.

-Arroyo Duppy en La Matanza.

-Aliviador del Arroyo Don Mario en La Matanza.

Región capital

La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, inauguró ayer las obras hidráulicas de la Región Capital "para que cientos de miles de vecinos puedan irse a dormir más tranquilos porque saben que ya no tendrán que poner los muebles arriba de la mesa para salvar lo que tienen, porque saben que el agua va a escurrir más rápido".

Acompañada por el intendente local, Julio Garro; el secretario general del gobierno bonaerense, Fabián Perechodnik; y por vecinos afectados durante la trágica inundación del 2 de abril de 2013, Vidal dejó inauguradas las obras de los aliviadores del Arroyo El Gato y explicó: "son entubamientos y canales que hacen la diferencia cuando llueve, porque el agua escurre más rápido. Son obras millonarias que empiezan y se terminan".

"Tengo que agradecerle al Presidente, porque son obras que hizo la Provincia pero con fondos nacionales, de la misma manera que estamos haciendo otras obras en conjunto", dijo Vidal.

La gobernadora recordó que en 2015 hizo una visita al lugar y les aseguró a los vecinos que se iba a hacer la obra. "Estoy segura de que muchos no me creyeron porque habían visto pasar muchos gobiernos, porque la obra estaba parada y los fondos no estaban y porque era una obra de esas que no se ven, de esas que van por abajo pero son las que hacen la diferencia cada vez que llueve. Hoy la obra está terminada", expresó Vidal.

"Cuando llegamos había 39 colchones en el depósito, no había botes, había sólo 14 personas en Defensa Civil. Hoy tenemos cientos de personas ayudando a los que se inundan, inclusive el SAME, que antes no existía, para que nadie se quede aislado. De eso se trata, de hacer lo que no se ve y trabajar en equipo con todos los intendentes", subrayó la gobernadora.

Vidal se refirió también a los trabajos que se vienen realizando en otras cuencas. "Ya tenemos más de 300 obras hidráulicas incluyendo estas que empezaron y terminaron en nuestra gestión, y 150 que se están ejecutando. Muchas, seguro no se van a terminar en nuestro mandato, pero hay que empezarlas. Doce millones de bonaerenses de 113 municipios van a dejar de inundarse, no van a perder a nadie más, no van a perder todo lo que tienen cuando todas estas obras que están en ejecución se terminen", finalizó la mandataria.