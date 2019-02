Autopista en Ruta 7: aseguran que se está avanzando en los plazos previstos

El intendente Petrecca recorrió los trabajos que se realizan para concretar la autopista de la Ruta 7, cuyo avance es significativo, indicaron, de acuerdo a las autoridades de las empresas que las ejecutan.

El jefe comunal estuvo acompañado por el Secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas, Marcelo Balestrasse, el presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, Osvaldo Giapor y concejales de Cambiemos.

Petrecca sostuvo que "es un placer ver las máquinas trabajando en la ruta 7. Cuando la recorremos nos genera sensaciones extrañas ya que es una ruta llamada de la muerte, en donde hemos perdido vidas de familias y amigos de Junín y la zona. Ver el avance de la autopista da una gran emoción y más observar la capa de asfalto que nos da la sensación de que ya estamos cerca. Estamos muy contentos de que se haga y que la misma nunca se haya parado. Esto tendrá un progreso muy importante para nuestra ciudad ya que la misma conecta muchos lugares del país y llega hasta Chile".

Además destacó: "Es una gran satisfacción poder concretar esta obra. Recuerdo las palabras del Presidente Mauricio Macri, en ese entonces candidato, donde un 11 de septiembre de 2015 dijo que si ganaba, esta ruta se iba a transformar en autopista. Hoy lo vemos hecho realidad y a punto de concretarse. Es una gran emoción poder recorrerla con Osvaldo (Giapor) que junto a otros vecinos fueron los que siempre pidieron por esta obra. Esto será un antes y un después para nuestra ciudad, ver la capa de asfalto es algo que nos provoca mucha alegría. Estas son obras que salvan vidas, que traen progreso y una mejor conectividad. En definitiva, son obras que cambian y transforman la vida de las personas", dijo Petrecca.

Asimismo se refirió a la mano de obra local: "También destacamos la gran cantidad de empleados que son de Junín y que permite que haya mano de obra local. Esto también genera un gran movimiento de otros recursos económicos y es algo que valoramos. También es importante que el obrador se haya colocado en La Agraria porque genera un mayor movimiento".

Por su parte, el Jefe de Operaciones, Pablo Albano, manifestó que "estamos avanzando dentro de los plazos previstos, tal como lo decía el Intendente. Hoy se ve el asfalto, pero antes de llegar a esto hubo una gran cantidad de tareas que se realizaron. Estamos pavimentando, haciendo la primera y segunda base asfáltica. La capa es de 21 cm de espesor y estamos muy contentos de participar de esto que es de interés público. Es un orgullo para todos los que trabajamos y seguimos trabajando para cumplir los plazos en tiempo y forma".

Para finalizar, Osvaldo Giapor, indicó que "voy a aplaudir cuando la misma esté terminada. Sí veo la gran cantidad de máquinas como también de personal trabajando y el asfalto ya colocado. Esta es una obra de una gran magnitud como hacía años que Junín no tenía. Nosotros fuimos invitados a la Casa de Gobierno por el ex presidente Néstor Kirchner donde se firmó el compromiso de hacer esta obra, pero la misma nunca se cumplió. Por eso somos escépticos, aunque hoy vemos una mega obra".

"Creo que la obra se va a concluir porque está todo dado para que así sea. Ahora tendremos una mayor seguridad para circular. En su momento, una traffic llena de chicos tuvo un accidente y no nos quedó más remedio que cortar la ruta para que esta obra se haga. Tuvimos procesamiento por ello y hoy ver que esto avanza, nos parece maravilloso. Agradezco que Dios haya iluminado a alguien que dijo 'esta obra se debe hacer'", concluyó.