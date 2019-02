Cruces por las elecciones

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, advirtió que las eventuales candidaturas de dirigentes de los gremios docentes podrían "complicar" la discusión salarial y el inicio de clases, mientras que el titular del Suteba, Roberto Baradel, sostuvo que "si hay conflicto será responsabilidad del Gobierno".

De esta forma, el Gobierno y los gremios docentes ya comenzaron a cruzarse, a un mes del inicio del ciclo lectivo 2019, previsto para el miércoles 6 de marzo, y que podría no comenzar en fecha si antes no hay un acuerdo paritario.

"Hay dos figuras del gremio docente más importante que están especulando ser candidatos a diputados, y eso sí complica la discusión" salarial, subrayó el ministro.

Finocchiaro expresó, sin embargo, su "optimismo" sobre el normal inicio del ciclo lectivo 2019, y consideró que eso se dará si los sindicatos docentes van a la discusión salarial con "espíritu gremial" y no con "una política de confrontación".

Por su parte, el secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, dijo: "No fuimos convocados al diálogo. Por qué no lo hicieron en enero, si la gran mayoría de los chicos no están en la escuela".

En declaraciones, Baradel señaló: "Ya presentamos una carta al ministro de Trabajo y si no da fecha a paritarias vamos a ir a la Justicia y vamos a tomar definiciones sobre el reclamo que estamos haciendo".

Por otro lado, el gremialista volvió a denunciar la presencia de carteles "truchos" sobre una postulación suya a diputado.