Muy pronto UTEDYC inaugurará cabañas en el Parque Natural Laguna de Gómez

Hoy, 5 de febrero, es el Día del Trabajador de Entidades Deportivas y Civiles, por lo cual los empleados nucleados en la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC), tienen su día libre.

La Seccional Junín está ubicada en XX de Septiembre 179. El gremio con asiento en nuestra ciudad tiene injerencia en Junín y una amplia zona que abarca los partidos de Chacabuco, Bragado, General Viamonte, 9 de Julio, Lincoln, Alem, General Pinto y General Arenales.

Entre los mayores logros de la entidad, desde el punto de vista turístico, está la construcción de cabañas en el Parque Natural “Laguna de Gómez”, que muy pronto serán inauguradas.

Distintas entidades

Ricardo Ávila, secretario general de la Seccional Junín de UTEDyC, en diálogo con Democracia explicó cuál es la actividad gremial, la gestión desarrollada durante el 2018 y las expectativas para el 2019.

Sobre el amplio espectro laboral que tienen sus afiliados, el dirigente explicó: “Hay distintos convenios porque nuestros afiliados trabajan en asociaciones, fundaciones, sindicatos, hoteles sindicales, clubes, clubes de campos (country), ONGs, mutuales, todo lo que es deportivo y civil sin fines de lucro, también colegios privados y gimnasios”.

“Es un gremio muy atípico y variado, por ejemplo, hay afiliados que son empleados de la Fundación Favaloro y otros que son del Club Boca Juniors, que no tienen nada que ver uno con otro”, acotó.

A la pregunta cómo hace el gremio para determinar los haberes salariales de cada sector, Ávila respondió que hay distintos convenios colectivos. “No tenemos un solo convenio, sino varios, para civiles, otros para hoteles sindicales, gimnasios, AFA, mutuales, etc. En Junín debemos tener al menos diez convenios colectivos de trabajo y a nivel nacional, 39, para poder darle cobertura a todas las distintas tareas que tienen las compañeras y compañeros”, explicó el dirigente.

En cuanto si es complicado ordenar esos convenios, para distintas entidades, dijo que sí, que es trabajoso, pero destacó el hecho de que hay dirigentes a nivel nacional, presididos por el secretario general, Carlos Bonjour que trabajan muy bien en ese aspecto. “Se ha hecho un crecimiento tremendo en estos diez años de mandato que llevó de 34 mil afiliados a 160 mil de hoy, prácticamente. Nosotros, en Junín, de 150 afiliados a 1.083”, afirmó.

Respecto a la situación laboral en el 2018, Ávila manifestó que desde el gremio se ha hecho mucho en defensa del trabajador para no caer en la precarización laboral, despidos y suspensiones que han ocurrido en el país. “Nosotros tuvimos la suerte de no tener la cantidad de despidos que hubo en otras áreas del mundo laboral. Lo hicimos estando cerca de algunas entidades y cuidando que no sean atropellados en sus derechos los trabajadores”, dijo.

2019

“Este año vamos a abocarnos a los gimnasios, que están realmente precarizados, los profesores están trabajando por muy poco dinero, sin cobertura social, porque con esto de que son empresas familiares mantienen a sus empleados sin ninguna cobertura, están trabajando en negro y sin pagar impuestos y cargas sociales. Seguramente que con los clubes vamos a tener algunos problemas este año, es donde veo mayor riesgo de trabajo, pero tampoco queremos que haya despidos”, aseguró.

“Las entidades civiles están trabajando como pueden, los clubes de barrio también. Va a ser un año muy difícil. Este gobierno no ha ayudado en nada con el tema laboral, mucho menos salarial. Nosotros hemos tenido la suerte de cerrar paritarias con un 48 por ciento (que recién terminamos de cobrar en febrero), pero la desvalorización de la moneda y los aumentos de todo, hacen que la situación sea complicada”, opinó Ricardo Ávila.

“Ahora ya estamos enfocados en el 2019 para ver de qué manera se supera. Para este año las expectativas no son muy buenas, en realidad son malas. No vemos nada bueno, este gobierno no tiene mirada hacia el trabajador, no es bueno para la clase baja, el obrero, la clase media, la PyMe. Y ni hablar del 2020, yo lo veo peor: hay que empezar a devolver el dinero que se pidió prestado, y el gobernante que venga se va a encontrar con un panorama negativo”, dijo.

Labor y gestión

El gremio UTEDyC ya se prepara para el inicio del ciclo escolar de los hijos de afiliados, para la entrega de mochilas con los útiles escolares y guardapolvos. “Estamos pensando a futuro, en hacer un Día del Niño 2019 como siempre y ahorrar en lo que podamos. Se trata de devolver en algo lo que la ciudad nos da, somos un gremio de puertas abiertas”, acotó.

Vale destacar el desarrollo que tuvo en lo que es Turismo. La entidad está a punto de inaugurar sus cabañas en el Parque Natural “Laguna de Gómez" y a nivel nacional, en el 2018 inauguraron unos cinco centros asistenciales, nuevas seccionales, un predio muy lindo en Santa Clara del Mar.

Respecto a las cabañas, Ávila estimó que a fines de febrero, principios de marzo, serían inauguradas. “Hay un quincho, cuatro cabañas para seis personas, con cocheras, parque, muy bien equipado: aire acondicionado, calefacción”, dijo.

En lo que respecta a la salud, el entrevistado afirmó que se logró una buena cobertura de la obra social, servicios contratados en Junín, Lincoln, Chacabuco y 9 de Julio.