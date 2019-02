Aún sin convocatoria para discutir paritarias, aseguran que peligra el comienzo de clases

Los gremios docentes bonaerenses aún aguardan una "urgente" convocatoria a paritarias por parte del gobierno de María Eugenia Vidal, que si bien se anunció para este mes, según los sindicatos, aún no se oficializó ningún llamado.

Mientras tanto, el comienzo de clases, pautado para el seis de marzo parece estar atado a la suerte de una futura convocatoria que no llega y vuelve a poner tensión a la relación entre el gobierno y los docentes.

Por si fuera poco, la posible incorporación de los padres a las “mesas de diálogo” propuestas por Vidal agrega un condimento que muchos consideran estratégico y provocador.

Democracia dialogó con Francina Sierra, secretaria de Suteba y María Inés Sequeira, secretaria de Udeb Junín, quienes aseguraron que la idea es comenzar las clases el 6 de marzo, pero que resulta urgente la convocatoria a paritarias para que ello se dé.

Intimación a convocatoria

Francina Sierra aseguró que el Frente de Unidad Docente presentó una carta documento “para que Vidal convoque a paritarias. Seguimos esperando”.

Para la referente de Suteba “el gobierno sale a plantear el inicio del ciclo lectivo el seis de marzo pero no hacen nada en favor de eso, la llave para destrabar cualquier conflicto, siempre la tiene la gobernadora. Pero no llama a paritaria, no se ocupa de la infraestructura y ahora tampoco se ocupa de la formación docente”.

“Te diría que sí peligra el comienzo. No nos convocó en enero, creo que no lo hará hasta último momento”, estimó Sierra.

En sintonía, desde Udeb, María Inés Sequeira remarcó: “Queremos estar en las escuelas el 6 de marzo pero falta que el gobierno provincial convoque a paritarias. Esto lleva su tiempo y peligra el inicio, si no hay discusión a tiempo”.

Durante el último año, los docentes bonaerenses recibieron un aumento del 32% más un bono de $7000.

En declaraciones recientes, Baradel dijo que el Frente Docente todavía no definió el porcentaje que pedirá este año, aunque aclaró que "será arriba del 30%, que es el número de inflación del que hablan las consultoras”.

Mesas de diálogo, con padres

La decisión de abrir "mesas de diálogo" por parte del gobierno provincial en las que participen padres y conformen un debate educativo, generó algunas incomodidades ya que muchos lo consideran una movida estratégica.

Según publicó ayer el diario La Nación, la propuesta tiene que ver con que todos los actores y sectores puedan pensar en la educación “como una política de Estado, y que estén dispuestos a interpelarse y a debatir educadamente sobre los logros y desafíos en la Provincia”.

En la misma línea, voceros del gobierno indicaron: "Queremos que los padres tomen partido, que se manifiesten, que sean convocados a ser escuchados y que esa demanda sea articulada por el Estado, porque ellos también son parte del debate educativo".

Según Sierra, “se trata de una movida más para embarrar un poco la cancha y poner a la sociedad en contra de los docentes”.

“Creo que el papá que va todos los días a la escuela a llevar a su hijo, sabe perfectamente las condiciones en que, están las escuelas. No sé que le pueden contar a un papá que está diariamente en la escuela de su hijo. Por supuesto que ella (Vidal) tiene la posibilidad de reunirse con quien quiera, ahora el camino más corto es convocar a los docentes, abrir la paritaria y hacer una propuesta seria, no solo de salario sino además de infraestructura, comedores escolares, capacitaciones docentes”, reclamó.

No obstante, Sierra no cree que prospere: “Está tomando un camino mucho más largo con una intencionalidad clara. Que es volver a desprestigiar a la dirigencia sindical y sobre todo desvalorizar el trabajo que los docentes hacemos. No creemos que prospere. Creemos que la sociedad nos va a volver a acompañar en cada reclamo como lo ha hecho históricamente”.

Sequeira coincidió en que “se está buscando poner a la sociedad y a los padres en contra de los docentes. Nosotros tenemos el diálogo con los padres día a día, es continuo. Ellos conocen cuál es la situación en cada una de las escuelas y lo que los docentes hacen por cada una de las instituciones y sus trabajos. A esas mesas debería convocar a los docentes también”.

Equipos de formación docente

Mediante un comunicado, el Frente de Unidad Docente Bonaerense denunció que “el Gobierno provincial despidió a 36 docentes que formaban parte de los equipos de formación docente” y se declaró el estado de alerta y movilización y se pidió a la Directora Provincial de Capacitación, Victoria Zorroaquin, una reunión con carácter urgente.

Según explicó Francina Sierra, “es un equipo técnico de formación que existía en toda la provincia, conformado por 36 docentes de distintas áreas y que coordinaban equipos de trabajo en distintos distritos, para que los docentes de toda la provincia tuvieran formación gratuita y con puntaje en cada localidad”.

Sequeira advirtió que “se trata de los Centros de Investigación Educativa CIE, que están en todos los distritos. Es el despido de los 36 coordinadores, otra manera de ajuste y de perjudicar la formación docente”.

Sierra opinó del mismo modo, “no es ni nada más ni nada menos que lo que vemos todos los días. El recorte en educación, el ajuste en áreas sensibles como la formación docente.

Se habla de calidad educativa pero se recortan áreas fundamentales para que el docente tenga mayor capacitación”, reclamó.