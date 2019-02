Reunión con Pullman General Belgrano por problemas en el servicio de larga distancia

Luego de nuevos hechos que ocurrieron en la ruta con micros rotos y las denuncias de pasajeros en el uso de este transporte, desde la Dirección General de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios citaron a los responsables de la firma Pullman General Belgrano con quienes se reunirán el próximo jueves 14 de febrero para que puedan dar explicaciones de lo sucedido.

También estarán presentes los municipios de Rojas, Pergamino y Chacabuco, lugares por donde pasan las unidades.

Sobre estas nuevas denuncias, Fernando Scanavino, explicó que "este es un tema que estamos atendiendo desde hace dos años en forma conjunta con los municipios de Rojas y Pergamino. Incluso hemos hecho un observatorio en el año 2017 y el cual sigue activo y será convocado en el mes de febrero. Las anomalías siguen, las denuncias continúan y el servicio sigue siendo deficitario. Hay gente que se quedó al costado de la ruta y a la cual nunca le dieron una explicación y por tal motivo estamos convocando de manera pública a la empresa ya que lo hicimos de manera formal".

"También hicimos lo propio con su gerenciadora que es Flecha Bus y por tal motivo, el jueves 14 de febrero a las 10 hs nos vamos a estar encontrando para que hagan su descargo. La misma es carácter obligatorio y también invitamos a los usuarios para que hagan el descargo y la audiencia individual sobre los inconvenientes que sufrieron. El objetivo es buscar soluciones porque desde el Estado no podemos permitir que el servicio continúe siendo deficitario. También vamos a anexar al municipio de Chacabuco ya que esta empresa pasa por dicha ciudad", dijo Sacanavino.

Para finalizar, manifestó que "entendemos que estas es una problemática que se repite y la empresa deberá dar explicaciones y cambiar su forma de trabajar. Las respuestas que den deben ser concretas para que los usuarios no sigan teniendo inconvenientes cada vez que viajen. Es un tema recurrente y la opción de la empresa, será poner los micros en condiciones para que no haya más problemas y brindar un servicio acorde a lo que se abona. Entendemos que las excusas no sirven ya que no queremos lamentar víctimas por su accionar. Nosotros queremos hacer cumplir la ley tal como corresponde y desde el estado debemos acompañar a los vecinos en este tipo de ocasiones".