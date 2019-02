Música, ritmos, teatro y poesía en la primera noche del FEMI 2019

Exitoso inicio del FEMI 2019, tuvo lugar el sábado último, en la plaza 9 de Julio, con la presentación de Belabanda Tamboras, Elvira no duerme la siesta, Alma pampa, Despojado de todos mis prejuicios, Codesal cobarde, The new new (CABA).

En artes escénicas estuvieron “Mimi, lesbian o' killer”, por Lucas Scott; teatro unipersonal, Las Bardos, Nancy Cánepa, Victoria Kazansky, Juli Miranda y Manuela Suárez, poesía, “Dictador del amor”, por Nicolás Gentile, teatro unipersonal.

El Festival continuará el sábado próximo, en la Plaza Maipú (Lavalle y Maipú), con la música de Mariano Renza & Gustavo Trillini, Las Valkirias, El Mar de la Lente, Edu Schmidt, Mutus. Además, artes escénicas, lectura de obras de autoras/es de la antología de Editorial Rama Negra, poesía y Ubuntu, ensamble de ritmos afroamericanos, percusión y danza.

El festival seguirá el sábado 16 y el viernes 22 de febrero.