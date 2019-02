Vidal visitó la Comisaría de la Mujer de Ameghino y recorre municipios del interior

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, visitó hoy la Comisaría de la Mujer del partido de Ameghino y se reunió con el intendente local, Calixto Tellechea, como parte de las visitas habituales que realiza por las ciudades del interior provincial y que incluirá en esta jornada a los municipios de Leandro N. Alem y Roque Pérez.

"Nos interesa hablar de los problemas que tiene la provincia y la ciudad, para eso venimos a cada municipio y vamos a la oficina de cada intendente, sea de Cambiemos o no", aseguró Vidal y remarcó que "sin dudas de dónde venimos nos puede llevar tiempo resolver estas cuestiones, pero el camino empezó y la responsabilidad es de todos, frente a la gente hay un solo Estado, no se trata de municipio o provincia, no puede haber divisiones ni tratar de patear la pelota de un lado a otro".

La mandataria contó: “Llegué anoche a Ameghino y pude arrancar el día recorriendo la Comisaría de la Mujer, que es un avance de trabajo que venimos haciendo con el municipio, esto me permitió reunirme con el equipo que trabaja para atender más de 100 casos que tienen medidas cautelares solo en esta ciudad y la problemática de mujeres que necesitan el apoyo del Estado”.

La comisaría que fue inaugura el 18 de enero pasado “es un ejemplo del equipamiento, que no es solo el edificio, son las computadoras, los patrulleros y el fondo que implementamos con el intendente el primer año”, explicó la gobernadora con respecto al Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad del 2016.

Previamente, la gobernadora y el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell, mantuvieron un encuentro con el intendente Tellechea en donde analizaron temas de gestión local, como el acceso a la localidad del Porvenir y el funcionamiento del hospital.

Vidal también visitará el partido de Leandro N. Alem donde asistirá el hospital municipal y, por la tarde, estará en Roque Pérez, continuando de esta manera con su recorrida por las localidades bonaerenses.

Durante 2018 y lo que va de 2019 la gobernadora se propuso visitar los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires como ya lo hizo en 2016, objetivo que cumplirá en los próximos días.