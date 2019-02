Cerrito Colorado Norte: “Hace más de ocho meses que no tenemos mantenimiento de calles”

De a poco, la zona de Cerrito Colorado va recuperando la calma.

La semana pasada, en esta misma sección, Democracia explicaba detalladamente cómo los referentes de la sociedad de fomento del área sur del barrio fueron los primeros en encender las luces de alarma por la ola de inseguridad y, enseguida, se sumaron los del sector norte, para reclamar que se tomen medidas para que este vecindario pueda recobrar la tranquilidad de tiempo atrás.

Juan Manuel Soberano, vicepresidente de la sociedad de fomento de Cerrito Colorado Norte, recuerda que el reclamo no era nuevo: “Hacía un tiempo que veníamos diciendo que el recorrido de la policía por el barrio no era el mismo que antes, se notaba que faltaba más presencia, y parte de eso hizo que se hayan cometido algunos hechos delictivos. Lo cierto es que no estamos ajenos a lo que sucede en toda la ciudad, quizás estábamos acostumbrados a que, por el hecho de estar un poco más apartados del casco urbano, no se veían tantos incidentes, y la realidad es que los estamos viviendo”.

Han ido las máquinas para hacer cien metros, es ilógico hacer todo ese traslado para hacer solamente una cuadra. Juan Manuel Soberano. Vicepte. Sociedad de Fomento.

Luego de un encuentro de vecinos y fomentistas con las autoridades municipales, se desplegó un operativo de saturación en todo el lugar que, hasta el momento, está dando resultados positivos.

“Se ve la misma situación que en Cerrito Colorado Sur –explica Soberano–, hay más presencia policial, tanto de la motorizada como patrulleros, sabemos que también están rondando policías de civil, y nosotros nos mantenemos en contacto entre los vecinos, hicimos un grupo de WhatsApp bastante amplio, de Cerrito Norte y Sur, y es la manera que tenemos de cuidarnos entre todos. En resumen: A partir de los últimos hechos conocidos, hubo más presencia policial y nosotros, como vecinos, estamos tratando de colaborar entre todos”.

El estado de las calles

Una de las principales demandas de los residentes de Cerrito Colorado Norte, tiene que ver con la conservación y el arreglo de las calles. Al ser esta una zona periférica y de quintas, todas las arterias son de tierra, por lo que su buena preservación resulta clave para transitar.

“El estado es deplorable, hace más de ocho meses que no tenemos mantenimiento de calles”, se lamenta Soberano.

Lo sorprendente del caso es que, de tanto en tanto, las máquinas de la municipalidad llegan a esta zona, pero solamente hacen arreglos parciales y menores. Los han hecho en calles como Puente del Inca o Los Carpinteros, y no se continuó en otros sectores.

“Alguna vez han ido las máquinas para hacer solamente cien metros –agrega el vicepresidente de la sociedad de fomento–, yo me he acercado a los maquinistas y a la gente responsable de hacer el trabajo, para plantearles que, realmente, es ilógico hacer todo ese traslado para arreglar solamente una cuadra. Entendemos y nos solidarizamos con los vecinos que tienen ese beneficio, pero no es coherente llevar todos los equipos hasta un sector como este, tan alejado del centro, para hacer tan poco trabajo”.

Mantenimiento

El otro punto que denota la falta de mantenimiento general del lugar, es el de los amontonamientos de ramas que se acumulan en los frentes de las casas.

Soberano señala que “hoy se ven montículos que están desde noviembre del año pasado”. Y puntualiza: “Hace meses que no tenemos esa recolección. Inclusive, los que manejan las máquinas que arreglan las calles nos han dicho que no pueden venir a hacer esos trabajos si antes no se juntan los montículos”.

Los fomentistas hicieron pedidos formales para el mantenimiento de calles y recolección de montículos, “pero no hubo respuestas”.

Tránsito

Hace más de dos años que los residentes de Cerrito Norte iniciaron un expediente para que se pongan los reductores de velocidad en diferentes calles “porque, justamente, en esta época estival, es cuando hay más circulación de autos y cuando se hace más peligroso”.

No obstante, hasta ahora esto no se concretó: “Por ahora no tuvimos novedades ni pusieron carteles como los que están en Cerrito Sur. Los que tenemos son los que puso la sociedad de fomento en su momento”.