Tras un 2018 en caída, la construcción en Junín espera un repunte para marzo

Si bien enero es un mes casi de “supervivencia” para muchos rubros, se puede decir que el de la construcción es uno de los que atraviesa un panorama más difícil.

El Indec había dado cuenta de que en noviembre había caído un 7%, contra octubre y 15,9% interanualmente.

Asimismo, el Indice Construya que referencia la actividad privada, y mide los volúmenes de ventas de productos para la construcción como ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros, pisos y revestimientos cerámicos, entre otros indicó que la baja continuó en diciembre: un 31,8% contra diciembre de 2017.

Democracia dialogó con referentes del sector quienes dieron su visión sobre el presente de la actividad en el país.





Último trimestre, complicado

Desde Corralón Don Emilio aseguraron que el último trimestre del año siempre suele bajo debido a que la gente deja de pensar en la construcción.

“Los últimos meses del año siempre aflojan: octubre, noviembre y diciembre bajan siempre, eso es un poco histórico. La gente empieza a pensar en las vacaciones”, explicó Lucas.

Asimismo aseguró que “hubo fuertes aumentos en 2018, cuando se disparó el dólar y comenzó a subir todos los meses. Cada semana o cada quince días aumentaba”, indicó.

Por su parte, desde HC Materiales para la construcción aseguraron que “diciembre estuvo flojo” y que “las ventas bajaron entre un 30 y un 40% de enero de 2018 a enero de 2019. Se nota mucho y todo sigue aumentando”, explicó, a la vez que agregó: “Para la semana que viene nos dieron aumento de entre un 5 y un 6% de ladrillos cerámico, cemento, cal”.

Si bien el combustible influyó mucho en las subas, según Lorena de HC, “no le podés cargar todo a la mercadería. Los costos son altos, las ventas están bajas y cada vez la ganancia es menor”.



Créditos y suba de precios

La toma de créditos, actualmente casi nula, dificulta aún más la inversión en la construcción.

“Está complicado porque nadie puede acceder a un crédito hoy. No podés obtener un crédito y pagar el 100% de interés. Eso les pasa a todos”, aseguró la entrevistada.

Para Lucas de Don Emilio, la situación de los créditos es más que determinante: “en su momento el crédito Procrear beneficiaba al corralón, al albañil, al maestro mayor de obras, al arquitecto, y la gente podía tener su vivienda. Los UVA son imposibles. La situación que se dio después con los Procrear bajó mucho la construcción y ahí se complicó más”.

Por otro lado, la suba de los precios de los materiales de la construcción son otra cuestión determinante ya que según Lorena, “ con la suba del dólar, debe haber habido un aumento del 30% y en algunas cosas mucho más”, estimó.

“Hoy el cemento está $290 y el año pasado estaba en $140”, indicó Lucas.

La expectativa de marzo

Ante el panorama, los corralones suponen que marzo puede llegar a mostrar una mejora pero no hay demasiadas certezas.

Eduardo Diotti, secretario de UOCRA aseguró que de momento la construcción “está medio parada”, y remarcó que aguardan que “se reactiven algunas obras porque hay mucho desempleo. Hay gente de Junín que necesita trabajar”.

Para el referente gremial “todo es una cadena: la cuestión de los créditos, la bicicleta financiera y el inversor que antes invertía en vivienda ahora lo invierte en un plazo fijo que le da más rédito que construir una vivienda y alquilarla.”

Asimismo destacó que en muchos casos “se estiran los plazos, se achica el personal y siempre se corta por lo más delgado que es el obrero. Si no hay obras, el corralón no trabaja, despide gente. La pinturería, las fábricas, todo es una cadena. Si la construcción no camina aumenta el desempleo, porque muchos dependen de este rubro”.

Diotti duda de una reactivación: “Ojalá que marzo venga con mejoras, pero las expectativas no son buenas”, aseguró.



Bajos promedios

Desde el Colegio de Arquitectos, la cantidad de expedientes de obras ingresados dio que en el último trimestre del año pasado “fue en caída, es decir que fueron ingresando cada vez menos y podría anticiparse estimativamente en un 20% menor con respecto a 2017”, indicó Gustavo Ollero, presidente del Colegio de Arquitectos Distrito VI de Junín.

“Generalmente pasa esto todos los años porque la gente se pone en modo vacaciones pero el porcentual fue más bajo comparado con otros años, producto de la alteración económica del país, la situación del dólar, además de que mucha gente ha preferido guardar su dinero en plazo fijo antes que invertir”, destacó.

“Otro indicador que tuvimos es que las obras grandes, que se habían iniciado, no se pararon. Quien comenzó a construir, lo siguió”.

En enero hubo también un promedio bajo, aunque coincide en que “enero es bajo de por sí”.

Según Ollero, “si las condiciones se mantienen estables, la construcción puede arrancar nuevamente. Pero dependemos de esos indicadores. Hay expectativas porque hay en carpeta obras de inicio pero los clientes están expectantes. Hay trabajos encargados pero no la decisión de construir aún, por lo que habrá que ver cómo se plantea la economía”.

Consultado sobre la situación de los créditos enfatizó que “el crédito para la construcción es la piedra fundamental y está parado con estas variables. La incertidumbre genera este tipo de cosas”.