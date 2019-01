Con las cuatro compuertas abiertas, el agua de Mar Chiquita creció 30 cm en enero

Con el objetivo de observar cómo está trabajando el sistema de Mar Chiquita, el secretario de Movilidad, Planeamiento y Obras Públicas, Marcelo Balestrasse recorrió dicha laguna para constatar que las compuertas estén abiertas y que todo funcione correctamente.

Esta visita se hizo luego de las lluvias intensas, donde las lagunas tienen algo más de agua pero sin ningún tipo de complicaciones. De la recorrida también participó Julio Melcon, integrante de la Sociedad Rural de Junín.

Al respecto, el Arquitecto, Marcelo Balestrasse, sostuvo que "invitamos a la gente de la Sociedad Rural para que nos acompañe y ver cómo está funcionando el sistema de compuertas de Mar Chiquita. Están las cuatro compuertas abiertas y el espejo de agua de Mar Chiquita creció 30 cm en lo que va de enero, producto de los más de 200 milímetros caídos en la Cuenca Norte, desde Vedia hasta este lugar. Todo está funcionando correctamente y crece porque entra más agua por la cañada de las Horquetas que lo que sale por acá. Todavía estamos muy lejos de lo que fue el año 2017 y no hay de qué preocuparse".

"El agua aún no llegó al terraplén y está a más de 100 metros de este lugar. Todavía hay mucho margen de almacenamiento y sólo queríamos mostrar cómo está funcionando para evitar comentarios. Solo hubo leves impactos por las últimas lluvias y esto hizo incrementar Mar Chiquita en 30 cm, Gómez en 15 cm y el Carpincho 6 cm. Estos son valores normales y tanto las compuertas de Gómez y Carpincho están abiertas y el agua fluye con normalidad. Queremos llevar tranquilidad porque comienzan a escucharse comentarios si están abiertas o cerradas. Está todo abierto y así lo dispone el protocolo para estos casos", dijo Balestrasse.

Luego, explicó que "esto está muy lejos de los valores del año 2017 cuando sufrimos esas terribles lluvias. Habitualmente la laguna Mar Chiquita tiene una cota que oscila de los 75,90 a los 77, 50 sobre el nivel del mar. Y recién estamos en 76,55, o sea que hay un metro más para crecer y que podemos decir que está normal. Por tal motivo, no hay de qué preocuparse, si nos ocupamos y venimos a controlar que todo esté en condiciones. Siempre estamos atentos a este tema y si vemos alguna anomalía, nos comunicamos con Hidráulica para que tomen las medidas que deban tomar. No podemos saber qué puede pasar en el futuro inmediato pero queremos llegar a febrero-marzo-abril con las lagunas lo más bajo posible y lo que el sistema permite. Nosotros debemos controlar y es algo que estamos haciendo en esta recorrida".

Por su parte, Julio Melcon, integrante de la Sociedad Rural de Junín, expresó que "ante la invitación del Municipio los venimos a acompañar para observar que todo está funcionando como corresponde. Todas están abiertas pero somos un sector que cuando llueve un poco más de lo normal, nos ocupamos. Somos una empresa a cielo abierto y dependemos de si llueve o no. Nos asustamos un poco y es bueno haber venido para poder constatarlo".

Para finalizar, el dirigente rural, indicó que "no vemos nada complicado y aún hay una espalda importante para recibir más agua. A veces llenan nuestro distrito con aguas que no son nuestras pero todo está normal. Sabemos que llovió mucho pero el sistema está trabajando correctamente. No hay problemas en el corto plazo aunque no sabemos qué puede pasar con el clima en un futuro. Hoy estamos bien y con todo funcionando bien. La ruta 31 se ha cortado y es mucha la cantidad de agua para el lado de Rojas y Pergamino, pero en nuestro distrito está todo bien. El objetivo es llevar tranquilidad a todos los productores y pronto vamos a tener lista la obra del puente de Lincoln, que es algo fundamental para varios vecinos. Esta fue una promesa cumplida y estamos muy contentos que se haya realizado".