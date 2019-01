Llaman a comercios del rubro alimentos a congelar los precios durante 60 días

El próximo lunes 4 de febrero, la dirección General de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios convoca a todos los comerciantes del rubro alimentos para que se sumen al programa de "Precios Locales". Cabe destacar que el mismo tiene como objetivo crear una lista de productos de la canasta básica alimentaria y congelar sus precios durante 60 días.

Al respecto, Fernando Scanavino, titular de la Dirección, manifestó: "Esta convocatoria a los comerciantes es el segundo paso ya que el primero lo dio en su momento el intendente Pablo Petrecca cuando anunció dicho programa. A partir del primero de marzo vamos a contar con el programa “Precios locales” para favorecer de manera directa a los vecinos y consumidores de la ciudad. Esta iniciativa estará con precios congelados durante 60 días en las góndolas, y se trata de productos básicos y de primera necesidad, que serán difundidos en los próximos días".



Beneficio impositivo

Además, el funcionario comunal señaló: "Los proveedores de este programa contarán con un beneficio en la parte impositiva fiscal, en lo que refiere a la tasa de seguridad e higiene, mientras dure el programa. Por eso, el lunes 4 de febrero estaremos junto a los comerciantes del rubro alimentos para hacerles saber las cláusulas y cómo será la aplicación de esta iniciativa. El tiempo de anotarse será hasta el 22 de febrero para luego hacer la presentación acerca de dónde estará este programa en los comercios de la ciudad".

“El Municipio hace un gran esfuerzo”

"Y el tercer paso será la consolidación y la puesta en marcha del programa. Las expectativas son muy buenas e interesantes y por tal motivo estamos esperando la fecha de encontrarnos con los comerciantes. Además, en la zona es una iniciativa única y seguramente muchos municipios lo puedan llegar a copiar. Esto mezcla la parte pública con la privada, ya que el Municipio hace un gran esfuerzo al no recibir parte de la tasa, y los comerciantes apuestan a lo local. También queremos destacar la participación de la Sociedad Comercio e Industria, ya que esta iniciativa busca favorecer a los vecinos de Junín", dijo Scanavino.

Para finalizar, explicó que "la gente espera este tipo de políticas claras y directas. El objetivo es brindar soluciones, no hacer críticas que no sirven y diagnósticos que no nos sacan de donde estamos. Estas son políticas concretas y a favor del vecino. La perspectiva luego de esos 60 días es ir a una ampliación del programa, teniendo en cuenta los ajustes necesarios por la inflación y por cómo marche el programa".