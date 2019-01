Ruta 7: en febrero comenzaría la obra de la ruta segura entre Junín y San Luis

Con los obradores ya instalados en las localidades de Vedia y Rufino para la construcción de la ruta segura entre Junín y San Luis (de 421 km), confirmaron que los trabajos de transformación de la Ruta Nacional 7 comenzarían a realizarse en los primeros días del mes entrante.

En los últimos días, desde la Dirección Nacional de Vialidad le aseguraron al intendente de Laboulaye, César Elías Abdala, que pronto comenzará a ejecutarse este proyecto que corresponde al Corredor Vial C comprendido en la primera etapa de las obras con Participación Público Privado (PPP) lanzadas por el Ministerio de Transporte.

Así lo manifestó el secretario de Gobierno de la Municipalidad local, José María Vittorelli García, quien obtuvo esta información en una reunión que mantuvo junto al mandatario laboulayense y el titular de la Secretaría de Obras, Santiago Pérez, con autoridades de Vialidad.

El recorrido de la Ruta 7 está comprendido desde nuestra ciudad, hasta Villa Mercedes (San Luis) pasando por localidades de la Región como Alem, Vedia, Diego de Alvear y Rufino (Santa Fe).

En este contexto, Vittorelli afirmó que a la administración que encabeza Abdala le inquietaban “algunos trascendidos de que algunos trabajos PPP se estaban cayendo por la reducción de gastos y ajuste fiscal que está implementando el Gobierno Nacional”.

Cabe destacar que a mitad de diciembre del año pasado, el presidente Mauricio Macri había decidido suspender las obras no iniciadas de los programas de Participación Público-Privada (PPP).

De esta manera, días después aclararon que los trabajos pertenecientes a la primera etapa (de tres) de los proyectos, comprendidos en los corredores viales A, B, C, E, F y Sur, seguían en pie. Abarcan más de 3.300 kilómetros de rutas nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe.

Según el funcionario, en la actualidad, el obrador de la empresa adjudicataria “ya se está armando en la ciudad de Rufino” y Vedia y que a principio de febrero comenzarían los trabajos de rutas seguras.

La ruta segura contempla la señalización horizontal y vertical (demarcación de pavimento y carteles), banquina pavimentada (1, 80 metros) y una calzada de 7, 30 metros (un tercer carril de sobrepaso por sentido de circulación de 3, 65 metros).

Ruta 7 entre Junín y San Luis

En lo que respecta al Corredor C (obrador Vedia y Rufino), entre las principales obras proyectadas para los próximos cuatro años, desde Junín (Buenos Aires) hacia el límite con la provincia de San Luis, se realizarán los trabajos de repavimentación y construcción de una ruta segura de 421 kilómetros sobre la calzada nacional.

En un futuro, este tramo quedará acoplado a los 196 kilómetros de autopista que se están construyendo entre Junín y San Andrés de Giles. Además, entre Rufino (kilómetro 426) y General Villegas, la Ruta Nacional 33 comenzará a transformarse en otra ruta segura.

También, en el plazo estipulado hasta el año 2022, está ideada la construcción de una autopista en la travesía urbana de nuestra ciudad, la variante a Desaguadero (límite Mendoza/San Luis) y en La Picasa donde el tránsito está interrumpido desde hace dos años.

Cabe recordar que en febrero de 2017, una fuerte inundación provocó destrozos en el trayecto de la Ruta 7, entre los kilómetros 369 y 423, que cruza sobre la laguna La Picasa en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

A fines de octubre de 2018, en una reunión en la localidad de Aarón Castellanos, Santa Fe, se había analizado la situación actual de la calzada nacional y se dialogó sobre la visita de los técnicos de Vialidad Nacional que iban a evaluar la situación.

Unos días más tarde, el coordinador de Gestión de Vialidad, Eduardo Plasencia, comunicó que a mediados de este año se comenzará con la construcción de una nueva vía conocida como “variante La Picasa”, es decir un nuevo tramo que bordeará la laguna por su flanco sur.

En la misma línea, el funcionario, también afirmó que esperaban que “descienda un poco más el agua”, para reparar el actual trazado de la ruta que fue cubierto por la laguna, para habilitar la circulación vehicular, entre Aarón Castellanos y Diego de Alvear con tránsito asistido.



“La variante, un costo exagerado”

En este sentido, el presidente del Comité de Cuenca del Salado, Juan Carlos Duhalde indicó: “Nosotros mandamos a revisar el terraplén sobre el agua con dos ingenieros de la Provincia quienes la ven reparable, por lo menos para habilitar el tránsito liviano, al principio”.

“La variante ya tenía proyecto pero me parece un costo exagerado con la situación económica que estamos viviendo hoy en día. Es salir a expropiar y es un gastadero de plata y cuesta tres veces más. La idea conveniente es reparar los 12 kilómetros actuales contra los 23 desde cero que tienen que levantar 4 o 5 metros de altura. Creo que es algo para que se vea más adelante”, resaltó.

“Si las obras de drenaje que están funcionan y terminamos la tarea de la salida por gravedad y no por bombeo, siempre de 5 metros cúbicos, creo que no se va a inundar nunca más. De esta manera la laguna tendería siempre a la baja”, exclamó.

Pero por el momento, mientras se proyecta el bypass que comenzaría a construirse a mediados de 2019, los voceros, funcionarios e intendentes de la Región, se inclinan por la reparación del actual trazado para el restablecimiento del tránsito, lo antes posible.

Rutas nacionales 3 y 226

Perteneciente al corredor A, el obrador que se encuentra a la altura del km 499 de la RN 3, en Tres Arroyos, es el punto de partida para iniciar la construcción de la futura ruta segura entre Gonzales Chaves y Tres Arroyos.

En Las Flores, a la altura del km 190, habrá una autopista en el tramo que va desde el fin de la variante de esa ciudad hasta la intersección con la RP 30, en Azul.

En el kilómetro 304, dentro de Azul, se está comenzando con la transformación de la vía segura hacia Gonzales Chaves y las distintas repavimentaciones que se realizarán en la RN 3 (hasta Coronel Dorrego) y RN 226 (hacia Mar del Plata).

Autopista Ruta 5

Desde la localidad de Suipacha, ya se está trabajando en la construcción de la autopista de la Ruta Nacional 5 hacia la localidad de Mercedes, donde se encuentra el obrador perteneciente al Corredor B.

Con más detalle, se transformará en autopista el tramo Mercedes-Bragado (104 km), obra que incluye las variantes de traza en las ciudades de Suipacha, Chivilcoy y Alberti, al igual que el trazado de 31 km, entre Anguil y Santa Rosa, La Pampa (intersección con Ruta 35) donde además se hará una segunda circunvalación.

Además, se adecuará a ruta segura el tramo Bragado-Anguil de unos 367 kilómetros donde se pavimentarán las banquinas, construirán carriles de sobrepaso y obras de seguridad.

El 23 de enero último, el presidente Mauricio Macri, y la gobernadora, María Eugenia Vidal recorrieron la obra en la localidad de Suipacha desde donde, el 6 de diciembre de 2018, comenzaron a construir la doble vía paralela hacia Mercedes.

“Detrás de cada una de estas obras, hay cientos de personas que trabajan. 1.800 obras que empezaron y se terminaron a lo largo de los tres años”, enumeró la gobernadora en un acto frente al obrador.

A la par, el presidente Macri remarcó la importancia de los trabajos, que serán “centrales para seguir expandiendo los canales del comercio interior en la provincia y el país”.

“Con la infraestructura es una de las cosas con las que crece un país. Por eso estamos reparando más de 19 aeropuertos. Y también generamos la revolución de los aviones”, explicó el mandatario.

Macri se refirió también, del “duro año” que significó el 2018, pero sin embargo enfatizó que “no hay otro camino”. “Este es el camino de la dignidad y el del trabajo”, dijo y agregó que el objetivo sigue siendo el de “empoderar a los ciudadanos”. “Nunca tuvieron tanto poder los ciudadanos argentinos como hoy”, indicó.

“Nos hemos comprometidos hasta el 2030 en ampliar las exportaciones. Para eso se necesitan caminos, así es la forma en la que vamos a crecer. Lo hemos hecho recuperando valores que no siempre estuvieron: uno es el trabajo en equipo”, dijo el presidente.

Autopista RN 33 Rosario – Rufino

En los corredores E y F, dado el volumen de obras a realizar, en esta primera etapa tienen utilizarán dos obradores: el principal, en la localidad de Pérez (Santa Fe), mientras que el secundario, en inmediaciones de la localidad de Zárate.

Desde allí se trabajará en las obras de repavimentación y accesos a puertos de Zárate y San Nicolás.

En el Corredor E, se proyectó la construcción del tercer carril entre Zárate y Rosario (RN 9), la transformación en autopista de la RN A012 y la construcción de la nueva autopista RN 1V11, ambas fundamentales para mejorar los accesos a los puertos y aeropuerto de Rosario, entre otras.

En el corredor F, se levantará la nueva autopista Rosario-Rufino, sobra la Ruta Nacional 33 y una serie de mejoras sobre la RN 9 como variantes, banquinas, iluminas y tareas de repavimentación.

El Corredor Sur está utilizando un obrador general que se encuentra en la RP 4 y se sumarán otros tres nuevos. Se construirá un tercer y cuarto carril en las autopistas Jorge Newbery y Riccheri, respectivamente, y se transformará en autopista el tramo Cañuelas-Las Flores (RN3) y de Cañuelas-Roque Pérez (RN 205). Además, se construirá la ruta segura Roque Pérez-Saladillo.