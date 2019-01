En Centro Emilio Mitre funciona el único comedor de PAMI

En el Centro de Jubilados y Pensionados “Emilio Mitre”, ubicado en calle French 228, funciona un comedor desde hace casi 20 años, donde actualmente acuden 15 personas de la tercera edad.

En diálogo con Democracia, María Carmen Vivas, presidenta de la entidad, explicó en qué consiste dicho servicio que brinda a la comunidad.

Según lo expuesto, es el único comedor para la tercera edad, solventado por PAMI que funciona en nuestra ciudad.

“Abre de lunes a viernes, al mediodía. Los feriados y en vacaciones no funciona, pero los abuelos reciben la mercadería equivalente. En enero estamos de vacaciones, pero el lunes próximo abrimos otra vez”, aclaró Vivas.



El servicio

El Centro de Jubilados y Pensionados “Emilio Mitre” hace 23 años que está funcionando y su comedor, 20 años aproximadamente.

La entrevistada explicó que allí acuden abuelos del barrio y de otros sectores de la ciudad.

“Para los que necesitan ir al comedor, primero tienen que ir a solicitarlo a PAMI y el instituto manda a su casa una asistente social para ver si el abuelo está solo, si no puede hacerse la comida, también pasa que algunos pueden cocinar pero están muy solos así que prefieren que vayan al comedor para que pasen momentos compartidos, que charlen con otros abuelos. El otro requisito es el cobro de jubilación por poco monto”, explicó la presidente del Centro.

“PAMI los anota y cuando están en condiciones de ir al comedor, el Instituto nos avisa y los abuelos van a comer en el Centro. Allí hay una cocinera, que la paga PAMI. El comedor funciona de lunes a viernes. Cuando hay feriados o vacaciones, los abuelos no pueden ir al comedor entonces reciben un bolsón con mercadería. Si es vacaciones de un mes, reciben mercadería para un mes. Por ejemplo, este mes de enero, recibieron dos bolsones con mercadería, por el mismo costo. El dinero lo aporta PAMI”, aclaró Vivas.

De acuerdo a lo manifestado por la entrevistada, además de la asistente social, el comedor cuenta con una nutricionista, quien indica qué tienen que comer en la semana, cuánta carne, cuánta proteína y todo lo demás. “Todo está escrito – aclaró-, es una dieta para el adulto mayor. La nutricionista indica qué hay que cocinar y el proveedor lleva todos los días la mercadería con la boleta respectiva. Sabemos cuánto hay que gastar por día, así que sacamos muchas cuentas… Hace mucho están mandando el mismo dinero, por lo tanto hay que hacer malabares para darles de comer, y a fin de mes PAMI nos da el cheque para pagar al proveedor”.

Bolsones

Por otra parte el PAMI da, al Centro Emilio Mitre, 416 bolsones Pro Bienestar, una vez por mes, con mercadería para distribuir entre los jubilados carenciados. “Entre esa cantidad – aclaró María Carmen Vivas- hay algunos para quienes necesitan una dieta especial”.

“La gente que quiere recibirlo tiene que ir con su recibo de sueldo a PAMI y allí deciden quiénes sí y quiénes no lo recibirán. Es un bolso por casa de familia. En el caso de solicitar bolsones con dieta especial, tienen que ir con historia clínica”, dijo.

4 de febrero, 7 a 11 y 16 a 19.

Talleres y servicios

En marzo empieza el taller de Tango, cuyo profesor lo aporta el Municipio, y de Escritura. PAMI brinda en este centro cursos de tejido y clases de gimnasia. Aparte, los socios del centro, que pueden ser abuelos o gente del barrio, que tienen los servicios de Pedicuría, Masajes y Enfermería, con la cuota.

Cabe destacar que el lunes próximo, 4 de febrero, retomará la actividad el Centro de Jubilados del Emilio Mitre, a partir de las 8.30, en French 228, barrio Emilio Mitre.