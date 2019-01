El bloque de Cambiemos le contestó al Frente Renovador

Luego de los cuestionamientos que realizó el Frente Renovador, reclamando que “el intendente Petrecca no les permite ver los contratos definitivos que se firmaron con las empresas Eva S.A., que administra el relleno sanitario, y con la empresa 8 de Octubre S.A., que administra el servicio de transporte público”, el bloque de Cambiemos le respondió en un comunicado que se dio a conocer ayer.

Desde el oficialismo indicaron que “la oposición ladra y torea justo con cuestionamientos que ellos no supieron resolver cuando fueron gobierno. Uno de los ítems es el ex basural, hoy relleno sanitario, ejemplo a nivel nacional”.

En ese sentido, el concejal Manuel Llovet remarcó que “El sector que responde a Mario Meoni no supo resolver la cuestión del basural. Fue uno de sus varios talones de Aquiles. Armaron una empresa fantasma que no hizo nada. Nos trajeron cuatro tarros plásticos para juntar el reciclaje y desmantelaron un galpón que había. En teoría era una emprendimiento de primer mundo y nos dejaron un basural a cielo abierto”.

Por su parte la concejal Melina Fiel también destacó que “del lado del kirchnerismo, ex Frente para la Victoria, hoy Unidad Ciudadana y Alternativa Federal por medio del bloque "Peronismo Juninense", tuvieron 12 años en el gobierno nacional y provincial y nunca fueron capaces de gestionar el relleno sanitario. ¿Qué hicieron por Junín, su ciudad, los mediáticos Gustavo Traverso y Rocío Giaccone? Nada”, rememoró.

La empresa EVA SA que hoy presta servicio en el Relleno Sanitario, según indicó Llovet “se presentó a una Licitación Pública (junto a otras dos empresas), y dentro del pliego se encuentran los derechos y obligaciones de las partes, que a su vez pasaron por el Honorable Concejo Deliberante, y si hay algo que se puede ver y recorrer es el trabajo en el Relleno Sanitario de Junín, el primero saneado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)”.

Y agregó que “lo que sucede es que los de la oposición no leyeron el pliego, que estuvo a disposición cuando salió la oferta en la página de internet (mostrando un antes y un después en la transparencia de los procesos licitatorios de Junín), cuando se abrieron los sobres y cuando subió al HCD”. Asimismo recordó que “aún buscamos los ocho biblioratos que desaparecieron en la gestión meonista. No olvidemos que la responsable es la actual presidente del bloque Carolina Echeverría, que en esa época era la secretaria de Gobierno”.

A su vez, Fiel recordó que “El OPDS, cuyos ex funcionarios se encuentran cuestionados y procesados en causas por temas de fondos públicos, es un organismo provincial al que tenían cómodo acceso Traverso y Giaccone hasta 2015. Con sóolo levantar un teléfono podrían haber ayudado a Junín. Pero prefirieron no hacerlo”.

El concejal Marcelo García aseguró que “hoy, por gestión del intendente Pablo Petrecca y su equipo, el Relleno Sanitario es ejemplo a nivel provincial y nacional. Hoy Junín, quizás como nunca en la historia, tiene voz y voto en Provincia y Nación. Hoy hablamos de realidades y cosas concretas”, analizó y por último afirmó que “hoy estamos dando respuestas a una política ambiental nula en Junín. Los juninenses no nos olvidamos de la empresa fantasma que nos iba a solucionar la vida y solo acrecentó las deudas y llenó los bolsillos amigos de los que ahora pretenden ser los "chapulines" protectores del medio ambiente”.