El FR pide ver los contratos con Eva SA y 8 de Octubre

Concejales del Frente Renovador reclamaron que “el intendente Petrecca no les permite ver los contratos definitivos que se firmaron con las empresas Eva S.A., que administra el relleno sanitario, y con la empresa 8 de Octubre S.A., que administra el servicio de transporte público”.

El concejal Maxi Berestein manifestó que "hace tiempo que venimos solicitando al municipio que nos muestren los contratos definitivos que se firmaron con las empresas EVA y 8 de Octubre, sin obtener ninguna respuesta. No quieren darnos acceso a los contratos, y eso nos hace sospechar que se están incumpliendo cláusulas que el municipio no quiere que se divulguen. Está claro que Petrecca esconde los contratos".

Además, el concejal meonista agregó que "debemos recordar que estos son dos contratos millonarios que se firmaron el año pasado, con dos empresas que están radicadas fuera de la ciudad y que generaron muchas sospechas. La empresa EVA SA tiene a cargo el mantenimiento del relleno sanitario por un contrato de 168 millones de pesos, y está sospechada por ser aportante trucho de la campaña de Cambiemos del 2015 que llevó a Macri a la presidencia. Mientras que la empresa 8 de Octubre, que fue creada a las apuradas exclusivamente para ofrecer el servicio de transporte en Junín, el municipio tiene presupuestado pagarle más de 20 millones para este año. Parte del aumento de tasas exagerado que logró aprobar el intendente Petrecca, es para pagar estos acuerdos millonarios, es por eso que debemos exigirle al municipio que muestre los contratos".

Por su parte, el concejal Hugo Talani expresó que "los contratos entre el municipio y los proveedores son documentos públicos que deberían estar a disposición de quien los quiera revisar, si no permiten verlos, es porque esconden algo. Es nuestro rol defender los intereses de los juninenses y exigir que se cumplan los compromisos asumidos, pero nos niegan el acceso a la documentación. Cada día que pasa, la gestión de Petrecca es más oscura. Lamentablemente, la transparencia en Junín desapareció".

"Según la licitación del servicio de transporte público, este debería estar funcionando en la ciudad desde el 1 de enero de este año, sin embargo aún no circulan los colectivos, y según trascendidos periodísticos no lo harán hasta el mes de marzo. Nos preguntamos ¿se está incumpliendo el contrato, se le está pagando a la empresa sin cumplir el servicio, es responsabilidad de la empresa o del municipio? Lamentablemente todas estas preguntas permanecen en la oscuridad, porque el Intendente no permite que los vecinos accedamos a los contratos", aseguró Talani.