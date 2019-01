Recomendaciones por el clima agobiante

Como consecuencia de las altas temperaturas y la humedad, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que Junín se encuentra en alerta naranja. En este sentido, desde la Secretaría de Salud del Municipio aconsejan a la comunidad algunas medidas de precaución para evitar los golpes de calor, especialmente en el caso de adultos mayores, niños y lactantes. En este sentido, se recomienda ingerir mucho líquido, mantenerse en lugares frescos, usar protección y ropa liviana. También es muy importante no practicar deportes ni tomar sol en el horario de 10 a 16 horas.

A propósito del anuncio de alerta naranja para la región, la Secretaria de Salud, Dra. Fabiana Mosca, manifestó: “Las altas temperaturas en conjunción con la intensa humedad que hay, hace que poblaciones como los ancianos, niños y lactantes sean más vulnerables a padecer golpes de calor. Entonces es importante anunciarle a la población que estamos con esta alerta naranja para que tomen medidas de precaución”.

Seguidamente, detalló que “estas medidas consisten en que se hidraten bien, beban mucho líquido, se mantengan en espacios frescos, bajo la sombra de árboles o sombrillas; usen sombreros y anteojos que tengan protección contra los rayos ultra violetas. Es importante refrescarse cada tanto, si están en una casa y no hay pileta, pueden utilizar las duchas. También hay que evitar las comidas copiosas y en su lugar consumir preferentemente tanto frutas como verduras”.

“En el caso de los lactantes, hay que ofrecerles líquidos y el pecho más seguido, sin esperar a que ellos lo deseen”, soslayó.

En cuanto a las consecuencias que estas emergencias climáticas provocan en la salud, Mosca expresó que “tienen que tener alerta cuando sienten cefalea, que es dolor de cabeza, mareos, malestar gastrointestinal”. También dijo que en casos extremos “una persona puede tener pérdida de conocimiento, fiebre con enrojecimiento de piel o piel seca, taquicardia o convulsiones. En esos casos, hay que trasladar a la persona a un lugar fresco, llamar enseguida al 107 y no ofrecer líquidos si es que están inconscientes, sino mojarlos debajo de las axilas, en las muñecas y en la frente, esperando a que llegue Emergencias”.

Por último, la doctora aconsejó a quienes practican deporte con regularidad que “eviten hacer ejercicios en los horarios pico que van de 10 a 16 horas. La actividad física es saludable, pero no en estos horarios, como así también hay que evitar tomar sol en esa franja del día, para cuidar la piel”.