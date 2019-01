Realizan acciones preventivas contra la Fiebre Hemorrágica

La Secretaría de Salud del Gobierno de Junín informó que realizó una campaña de vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina a trabajadores de la Secretaría de Espacios Públicos del Municipio.

Además los equipos de salud de Laplacette , Saforcada, Campo La Cruz y del Barrio San Antonio vacunaron a la comunidad dado que esta es una zona endémica.

También se adelantó que esta semana se continuará inmunizando al personal dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente.

La fiebre hemorrágica argentina (FHA) es una zoonosis viral aguda grave producida por el virus Junín, que tiene su reservorio en roedores silvestres de la especie Calomys musculinus. El área endémica de la enfermedad comprende la región de la pampa húmeda de las provincias de Buenos Aires,Santa Fe, Córdoba, y La Pampa.

La letalidad de la enfermedad sin tratamiento es de entre el 15 y 30%, y se reduce al 1% cuando se aplica el tratamiento específico (plasma inmune en dosis estandarizadas de anticuerpos neutralizantes) dentro de la primera semana del inicio de los síntomas.

Indicaciones

La vacunación contra la FHA está indicada a partir de los 15 años de edad en el área endémica de la enfermedad de las provincias de Buenos Aires , Santa Fe, Córdoba y La Pampa.

Las condiciones que deben reunir las personas que deseen vacunarse son:

• Residir, desarrollar actividades o visitar localidades de las cuatro provincias donde se han presentado casos de FHA en los últimos años.

• Hombres y mujeres a partir de 15 años de edad.

• No haber recibido vacuna Candid #1 anteriormente.

• En caso de mujeres, no deben estar embarazadas o amamantando.

• No presentar cuadros agudos o crónicos descompensados.

• No estar recibiendo corticoides sistémicos o presentar cuadros de inmunosupresión.

• No haber recibido otras vacunas y/o gammaglobulinas en el mes previo ni recibirlas en el mes posterior a recibir Candid #1.

Por último, se informó que quienes deseen vacunarse deberán solicitar turnos en el CAPS N° 6 ubicado en Avenida República y Salta o contactarse al 4447147.