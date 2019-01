Se presentaron oficialmente los tramos de los caminos rurales a pavimentar

En el marco del programa Metro Bus del Campo coordinado por la secretaria de Agro Industria de la Nación, avanza el proyecto para pavimentar una mano de camino rural de 3,5 metros de ancho con banquinas estabilizadas y dársenas de sobrepaso, según informó en un comunicado la Asociación de Productores Agropecuarios de Junín (APAJ).

“Para llevar adelante un programa de estas características se realizaron varias reuniones en domicilios privados entre los productores y también en las localidades de Agustín Roca y Agustina con los vecinos interesados”.

Además se llevaron a cabo entrevistas en La Plata con el administrador General de Vialidad Provincial Ingeniero Esteban Perera y en Junín con el Ingeniero Nelson Maggi, director de Zona IV.

Se informó que “también fueron parte de las reuniones dirigentes de las entidades APAJ y FAA acompañados por el concejal Ingeniero Javier Belligoi, del gobierno de Junín, quien se encuentra a cargo de las gestiones con las entidades financieras y Secretaría de Agroindustria.

Cabe recordar que este proyecto se financiaría con el aporte de los productores mediante la Tasa Vial la cual estaría afectada en un 70 por ciento, y un aporte extra por mejoras de los productores que se incluiría en la tasa vial. Los productores no pagarían ningún extra en la tasa hasta que la obra no se termine”.

“La obra se financiaría a 15 años mediante un crédito que otorga el BID para infraestructura rural a los municipios”.

“Los trazados fueron consensuados por los productores, presentándose primeramente dos caminos Provinciales -54-10 y 54-4. Se trata de aquellos por donde se traslada gran parte de la producción local”.

Por otro lado destacaron que “los trazados coinciden con los seleccionados para poner en valor por las obras que realizará vialidad provincial durante 2019 con fondos enviados por la gobernadora María Eugenia Vidal, con lo cual esto implicaría un importante aporte extra por parte de la provincia puesto que los caminos ya se encontrarían en perfectas condiciones cuando comiencen las obras del Metro Bus para poner la capa asfáltica”.

Las trazas a pavimentar según las pautas establecidas siempre deben comenzar desde una ruta Nacional o Provincial hacia el interior y en tramos de no menos de 10 km por traza.

Dichas trazas fueron presentadas con sus planos en el UCAR y se encuentran en período de presupuesto.

“Según lo estipulado se han formado dos consorcios y se nombraron en cada uno de ellos dos delegados: para el trazo 54-10, Claudio Lagos y Gastón Corvetto y para el 54-4, Pedro Hardoy y Hugo Tenaglia”.

Según se indicó, “los Delegados ya han solicitado audiencia por escrito con el intendente Pablo Petrecca a los efectos de presentarse y solicitar el acompañamiento del Municipio a este importante emprendimiento que marcaría un hito histórico en la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires y en el país. Siendo Junín el primer partido que accede al programa”.