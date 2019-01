El sábado 2 de febrero comienza el FEMI

El sábado 2 de febrero comienza el Festival de Música Independiente en la plaza 9 de Julio (Mitre y Moreno), con bandas musicales, feria de artesanos, cantina popular, poesía, teatro y danza. El evento incluye otras tres fechas más, en dicho mes.

En la primera fecha se presentarán los músicos: Elvira no duerme la siesta, Alma pampa, Despojado de todos mis prejuicios, Codesal cobarde y The New New. Artes escénicas: Mimi, lesbian o’killer, por Lucas Scott, teatro unipersonal; Las bardos (Nancy Cánepa, Victoria Kazansky, Juli Miranda y Manuela Suárez (poesía); Dictador del amor, por Nicolás Gentile, teatro unipersonal.

El sábado 9 de febrero, será en la plaza Maipú (Maipú, entre Entre Ríos y Lavalle).

El sábado 16, en plaza Dr. Quattordio, Entre Ríos y Dorrego.

Y el viernes 22 de febrero, en Plaza Yebrín, Chaco y Paso.

La entrada es gratis, desde las 18.



La muestra del FEMI 2019

“Desde el FEMI no somos indiferentes al movimiento de mujeres, trans y disidentes empoderades que luchan por sus derechos. Derecho a decidir sobre sus cuerpos y a que se respete la libertad de vivir en una sociedad más justa e igualitaria sin que les violenten en ningún ámbito, violen o maten”, expresaron desde la organización del evento.

Para visibilizar esta lucha han convocado a artistas, ilustradores, fotógrafos, poetas, escritores, mujeres, mujeres trans, hombres trans y disidentes a participar de una muestra colectiva con una imagen o en formato escrito, sobre las luchas de movimientos de mujeres y del colectivo LGBTI+ la llamada “marea verde” o “revolución de las hijas”.