Según Mansur, “el radicalismo es la columna de Cambiemos”

Las máximas autoridades en la UCR de Junín, el presidente Carlos Mansur y su vice, Juan Pablo Itoiz, opinaron con respecto a la actualidad partidaria, la búsqueda de un “equilibrio necesario” para este año electoral dentro de Cambiemos, respetando el rol de “columna vertebral” que tiene el radicalismo en la alianza de gobierno y dejando en claro que el pensamiento “boina blanca” es que el lugar del vicegobernador “no se negocia”: “si no es (Daniel) Salvador, será otro radical”, advirtieron.

Además, respaldaron la idea de reelección de Pablo Petrecca si es que finalmente se da lo que todos suponen y el intendente vuelve a ser la figura del oficialismo local, aunque aclararon que “el radicalismo está listo para gobernar y tener un candidato propio, si no es ahora, en 2023”.

En tanto, ambos dirigentes admitieron que la realidad económica y social no es de las mejores, pero confiaron en que “se toman las decisiones necesarias para salir adelante sobre bases sólidas de crecimiento”.

El espacio, “sólido”

En primer término, el presidente de la UCR aseguró que el frente está sólido: “Nosotros trabajamos bien, tenemos nuestras discusiones, tenemos choques, pero lo discutimos puertas adentro, ahí se termina, ahí se arregla, y hasta el día de hoy Junín ha estado a la vanguardia, creo que fue una de las primeras mesas de Cambiemos”.

Juan Pablo Itoiz, por su parte, declaró a una radio local que “la construcción del frente lo que implica es que cada uno de los partidos y los dirigentes que lo integran, entiendan que el diálogo, el debate, es una pieza clave para seguir consolidando esta agrupación que nació con un objetivo, que fue logrado y que ahora deberá renovar las expectativas de cara a un año electoral”.

La puja por las listas

Sobre ese tema, Mansur aclaró que “si bien se va a empezar a discutir sobre fines de febrero, la UCR es la columna vertebral de Cambiemos, los lugares los vamos a pedir nosotros, no por un cargo en sí, es por lo que hace el partido en Cambiemos, donde trabaja, apoya y acompaña”.

“Cada partido pedirá sus lugares, pero hay que mantener el equilibrio para que no se resienta Cambiemos y para eso hay que ampliar la base de representación, que hoy no la veo muy amplia”, arremetió el dirigente radical.

Itoiz, en tanto, explicó que “el partido sigue siendo el mismo, la integración de Cambiemos sigue una decisión estratégica que se tomó en aquella convención de marzo de 2015 para salir del letargo de diez años que tuvo, tras la caída del gobierno de Fernando De La Rúa”.

En ese orden, amplió: “Tenemos hombres y mujeres que pueden ser candidatos a intendente. Junín desde el año 1983 es radical y el radicalismo tiene que estar en condiciones de gobernar cuando le toque”.

“El radicalismo siempre aspira a gobernar la Nación, la Provincia y el municipio, como opción de poder, con candidatos potables. No está solamente para integrar una lista legislativa”, remarcó.

En la Provincia

“A nivel provincial debería repetirse la fórmula, buscando el equilibrio. Si no es (Daniel) Salvador tiene que ser otro radical. Eso no se negocia, el comité Junín piensa así, la Cuarta lo ve así y el comité provincia lo ve así”, coincidieron ambos dirigentes radicales.