Complicaciones y calles anegadas por las lluvias: en Junín cayeron 80 milímetros

Las intensas lluvias caídas ayer en Junín y la Región generaron complicaciones y anegamientos en varios barrios, aunque no hubo evacuados, confirmó a este diario el titular de Defensa Civil, Eduardo Naya.

Desde el Aeródromo local indicaron a este diario que entre las 5 de la mañana y las 15 –franja horaria en la cual se prolongaron las precipitaciones- cayeron en nuestra ciudad 78 milímetros, con un pico de 50 milímetros entre las 6 y las 9 de la mañana. En General Pinto, en tanto, el caudal de agua acumulada fue mucho mayor: 180 milímetros; en Lincoln, 100 milímetros; en 9 de Julio, 110 mm; en Bragado, 90 milímetros; y en General Villegas, 110 mm.

Y Naya explicó: “Siempre tenemos algunos problemas de anegamientos, en la zona norte, en la cual antes había graves problemas, hoy quedan problemas menores, esto es por la obra hidráulica que ya empieza a dar sus primeros frutos. También hubo complicaciones en los barrios San Jorge, Progreso, en cercanías a la Ruta Nacional 188, en la zona del cuadrante noroeste, aunque el agua corre mucho mejor porque se están mejorando las calles. Después hubo problemas en lugares puntuales, de toda la vida, en Barrio Belgrano, en avenida San Martín, que cuando las lluvias son tan intensas no dan abasto”.

Y el funcionario agregó: “Se levantaron bocas de tormenta, a alguna persona que le entró el agua a la casa pudimos asistirla. Cayeron algunos cables de baja tensión, pero se fueron solucionando todos los problemas, por suerte hubo mucha lluvia pero no las fuertes ráfagas de viento que tuvimos en otras oportunidades”.

Monitoreo

“Todo lo que tiene que ver con montículos, alumbrado, poda, trabajan todos a la vez, en este caso no nos tomó por sorpresa, porque tenemos un muy buen monitoreo. En Junín se instalaron hace unos años tres centrales meteorológicas, en Morse, en la Laguna de Gómez y en el centro, y también tenemos monitoreo de las alturas y niveles de las lagunas Mar Chiquita, Gómez y Carpincho, que en conjunto con las imágenes satelitales del Servicio Meteorológico Nacional nos permiten predecir las tormentas”, señaló.

Una vecina comentó en la red social Facebook de TeleJunín: “El agua ya entraba a las casas, gracias al encargado de Espacio Verdes, Javier Souto, que llegó al lugar y trajo las maquinarias para hacer desagüe, se pudo evitar”.

La Municipalidad de Lincoln informó que tras el temporal, se desplegó un operativo de emergencias, que estuvo coordinado por el Comité de Crisis Municipal por Cuestiones Climáticas, con el objetivo de asistir las zonas de la ciudad cabecera que resultaron afectadas. La división de Defensa Civil ya asistió a 30 viviendas en distintos barrios. Hubo algunas calles anegadas, las más afectadas fueron las calles Fortín Chiquiló y General Villegas.

Provincia y Ciudad

La provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acordaron ayer aunar esfuerzos y recursos técnicos en la prevención y manejo de los fenómenos climáticos, a través del trabajo complementario de los equipos técnicos del Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana Hidroambiental (SIMATH) de la Provincia y del Sistema de Alerta de Tormentas (SAT) de la Ciudad.

Tanto la gobernadora María Eugenia Vidal como el jefe de GCBA, Horacio Rodríguez Larreta, han definido y establecido como política de Estado la creación de ambos Sistemas Hidrometeorológicos que generan información confiable y precisa, esencial para planificar y gestionar las emergencias, el manejo del riesgo y la mitigación de sus consecuencias. Política de Estado que prioriza la importancia de contar con sistemas de alerta temprana para reducir la vulnerabilidad de la gente frente a eventos climáticos y el trabajo en equipo entre la Ciudad y el Área Metropolitana bonaerense.

En efecto, vincular y potenciar la interacción entre ambos Sistemas es el eje del convenio marco, rubricado por los ministros bonaerenses de Infraestructura y Servicios Públicos (MINFRA), Roberto Gigante; de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), Jorge Elustondo; y de Desarrollo Urbano y Transporte (MDUyT) de CABA, Franco Moccia.

El SIMATH, oficializado por Decreto 755/18 del Ejecutivo provincial, fue diseñado por la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y coordinado por el MCTI. Está previsto que alcance todo el territorio provincial a través de la articulación con diferentes redes de medición hidrometeorológicas /ambientales que operan en la Provincia, haciendo foco en una primera fase sobre la cuenca del Río Salado.