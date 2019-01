Cerrito Colorado Sur: “Tuvimos la sensación de una zona liberada”

Una serie de hechos delictivos, producidos con una inusual frecuencia, en el barrio Cerrito Colorado Sur derivó en una reunión con autoridades municipales y las fuerzas policiales, para exigir que se tomen medidas para revertir el panorama de inseguridad que vivían los residentes de dicho sector.

Como consecuencia de ese encuentro, se dispuso un operativo de saturación, mediante el cual, se está patrullando permanentemente el sector para tratar de que esta zona bucólica y de grandes espacios verdes vuelva a tener la tranquilidad que se estaba perdiendo.

Qué sucedió

Santiago Ehrman, presidente de la sociedad de fomento de Cerrito Colorado Sur, explicó a Democracia y TeleJunín cómo fue que se llegó a esta situación: “En el barrio veníamos bastante tranquilos. Estábamos atentos pero, en general, sin mayores inconvenientes. En los últimos quince o veinte días empezó a darse una serie de robos, seguidos, en algún caso se produjeron dos o tres en la misma noche, inclusive queriéndose meter en casas de familia con gente adentro”.

Los lugareños estiman que en el lapso de dos semanas se produjeron unos diez hechos. En ningún caso se llegó a entrar a alguna casa, “pero se robaron una camioneta, algunas cosas de un garaje, y si bien después se recuperó, estuvo muy complicado”, asevera Ehrman.

En ese marco, y ante el reclamo de los vecinos, desde la sociedad de fomento se organizó una reunión con las autoridades municipales, en la que participó el director general de Seguridad, Luis Chami, junto con los jefes de la policía. Al cónclave también fueron invitados los vecinos de Cerrito Colorado Norte, de manera de poner sobre la mesa la realidad de todo el sector.

La reunión

La reunión, en el marco de un tema tan sensible, no fue en términos amistosos.

Ehrman contó parte de lo que allí sucedió y lo que los vecinos les plantearon a las autoridades presentes: “Uno ve los noticieros y escucha que hay algunos lugares que son zonas liberadas, pero como no está en esa situación y nunca le pasó antes, no le parece importante. Pero tuvimos esa sensación de zona liberada, que no sabemos si es real, pero pasamos de que no ocurra nada a tener todos los días un hecho complicado, y nos vimos en la necesidad de llamar al municipio por este tema. Primero hablamos con (la secretaria de Gobierno) Agustina De Miguel, que nos dio una mano muy importante. Y el planteo en la reunión fue duro: pedimos que hagan lo que tenga que hacer, nos estaban robando y había que ponerse firmes”.

El presidente de la sociedad de fomento destacó que, luego de este encuentro, “se involucró mucho Chami, con una predisposición excelente” para brindar respuestas. “Nos escucha, yo hablo prácticamente día por medio con él y está muy atento a lo que nos está pasando”, señaló Ehrman. Y luego agregó: “Creo que estamos en vías de solución, se tranquilizó bastante el barrio, hay mucha policía y con los vecinos tomamos un par de acciones que también están ayudando”.

Qué se hizo

Los residentes de Cerrito observan que, luego de la reunión, “hay mucha más presencia policial” en todo el sector. “Entiendo que hay distintas fuerzas operando, no sé cuáles son, pero así nos lo dijeron”, sostuvo Ehrman.

Efectivamente, se aplicó un operativo de saturación, del que participa la policía, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la policía motorizada e Infantería.

“Tenemos dos clubes grandes que tienen colonias de vacaciones a las que concurren muchos chicos, en determinados momentos se ve un gran movimiento y uno no sabe si eso es aprovechado por estos personajes. Pero hace unos días se logró poner policía en esos momentos para controlar los autos”, profundizó Ehrman.

Asimismo, los vecinos decidieron tomar sus propias acciones y armaron un grupo grande de WhatsApp que incluye residentes de Cerrito Colorado Sur y Norte, con lo que se mantienen informados y alertas. “El tema es estar todos comunicados, juntos y muy atentos”, concluyó Ehrman.