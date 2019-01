Confirman que en abril la tarifa de gas natural aumentará un 35 por ciento

Pablo Torres, presidente de la compañía Grupo Servicios Junín, al ser entrevistado por TeleNoticias (TeleJunín) anticipó que en abril las facturas de gas natural se incrementarán en un 35 por ciento, en lo que será otro golpe al bolsillo de la economía familiar de los juninenses.

El directivo señaló que este año posiblemente se hagan extensiones a la red de gas, mediante consorcios de vecinos o el aporte del Municipio.

Tarifas

Las tarifas para este 2019, según Torres, aumentarían a partir de abril, dependiendo de las audiencias y lo que decidiera el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Secretaría de Energía.

“Se habla de un incremento del 35 por ciento. No sabemos en qué parte de la cadena productiva de la industria va a impactar, por lo cual no sabemos cuánto va a llegar realmente al vecino. La factura será mensual como la del suministro eléctrico, pero no la medición con lo cual a nosotros nos plantea un esfuerzo bastante mayor en lo que es facturación y distribución. Estamos viendo cómo reacomodamos el plantel para cumplir con esa directiva del Enargas”, manifestó el entrevistado.

Consultado sobre la tarifa social, dijo que en principio no hay cambios en la misma y que quienes acceden a la tarifa social son entre 4.200 y 4.300 usuarios. “No siempre son residenciales, a veces son entidades de bien público, escuelas, etc.”, aclaró.





Balance 2018

Al hacer un balance de la actividad empresarial del Grupo Servicio Junín, dijo: “Se va un año que fue muy bueno. Se acompañó durante los años anteriores en un intento del equilibrio de la empresa”.

Consideró que el 2018 fue un año “equilibrado”, que ya se estaán terminando de cancelar viejas cuestiones, básicamente económicas, lo cual les da la posibilidad de arrancar un año 2019 “con buen basamento para crecer”.

“La idea es, sí o sí, este año empezar a crecer con una red de gas – afirmó-. En estos tiempos se estuvieron conectando los que ya tienen la red pasando por su domicilio, pero no se está extendiendo la red en sí misma. No hay limitación de conexión sobre la red existente, pero hasta el día de hoy no hay nuevas extensiones de red”.

Suspensión

“No hay nuevas extensiones – reafirmó Pablo Torres-. Hace cuatro o cinco años se suspendió a Grupo Servicio Junín y en mayo de 2016 se levantó esa suspensión, que es lo que permite las conexiones sobre la red existente pero todavía no tenemos la autorización para extender la red. Hoy estamos terminando toda una serie de cuestiones que nos pidió el ente (Enargas) y Camuzzi Gas Pampeana, por lo tanto entendemos que a partir de los meses venideros, con pequeñas obras, vamos a empezar a hacer crecer la red”.

Sobre las conexiones hechas, estimó que desde mayo del 2016 hasta ahora se abrían hecho unas 2.000 nuevas conexiones o “quizás un poco menos”, acotó, para luego recordar que el crecimiento histórico de Junín es entre 400 y 600 conexiones nuevas anuales. “Hubo dos años que no hubo libertad de conexión”, aclaró.

Extensión de la red

Respecto a las posibilidades de extender la red, el directivo dijo que en caso de hacerla sería como se hizo al inicio de la empresa Gas Junín, a través del consorcio, donde el vecino era quien aportaba para gran parte de la obra y que el resto, lo ponía la empresa local.

“Hay una posibilidad -continuó diciendo Pablo Torres- que está siendo hablada con el intendente Pablo Petrecca, de que aporte alguna parte el Municipio y que eso luego se recupere por Contribución por Mejoras, como cualquier obra municipal que le llega al vecino. Es decir, puede ser que se haga por consorcio, puede ser que lo haga el municipio en algún sector determinado y se intente el recupero a través de Contribución por Mejoras”.

Control de escapes de gas

Sobre el trabajo de control de las conexiones internas en algunos edificios y las eventuales denuncias de los vecinos, el doctor Torres dijo que solo por denuncias pueden ingresar a dichas viviendas o locales para el control. “La denuncia se registra, si no, no podemos ingresar”, aclaró.

“Se ha dado en varios edificios, algunos en la zona céntrica y otros un poco más alejados del centro, que estuvieron por bastante tiempo sin servicio, porque tenían pérdidas en departamentos u otras masivas, como ocurrió en un edificio de Av. San Martín, donde había pérdidas, no solamente en los departamentos sino en caños troncales internos. Eran conexiones muy viejas, que datan desde antes del Gas Natural, cuando había gas envasado, y eso originaba pérdidas. Hoy ya está todo normalizado, ha sido solucionado con obras particulares. Nosotros, lo que hicimos fue ejercer el control sobre esas obras”, explicó el directivo.