Impulsan el libre acceso a sanitarios

Un proyecto de ley ingresado a la Legislatura bonaerense prevé obligar a los establecimientos gastronómicos, como bares y restaurantes, pero también a estaciones de servicio, a que presten las instalaciones sanitarias al público en general, sin necesidad de que hayan consumido previamente en el lugar.

La llamada “Ley de baños” prevé incluso sanciones para quienes no faciliten los sanitarios. Es que, para su autor, el diputado pehuajense Avelino Zurro, de Unidad Ciudadana, “no se puede impedir algo tan básico como es el uso de un sanitario”, algo que, dijo, se da cada vez más seguido.

Zurro aseguró que viene detectando en toda la Provincia el uso de dispositivos electrónicos en la cerradura del baño en la cual el cliente debe ingresar un código -que se imprime en el ticket de consumo- para poder acceder al baño. “Creemos que todo esto es perjudicial, que no genera absolutamente nada positivo, ya que no hay ningún motivo para impedir a un o una bonaerense acceder al baño”, remarcó el legislador.

La norma prohíbe la instalación de estos dispositivos, sean electrónicos, mecánicos o de cualquier otro tipo, que impidan el libre acceso a los sanitarios de los establecimientos comerciales.

“Se dispone el libre acceso a los sanitarios de establecimientos privados dedicados a la actividad de servicio de bares, confiterías, restaurantes, cafés, comidas rápidas, estaciones de servicios y todo otro comercio que brinde servicios de gastronomía en el territorio de la Provincia, tanto a quienes revistan calidad de clientes como a quienes no lo sean”, establece el primer artículo del proyecto presentado en la Cámara baja.