Desde la Dirección de Obras Sanitarias se refuerzan las tareas de limpieza en los desagües pluviales de distintos sectores de la ciudad.

El Ingeniero Guido Covini, titular de la Dirección de Obras Sanitarias, manifestó que "ante un pronóstico de muchas lluvias es importante prevenir, es por eso que estamos reforzando las habituales tareas de limpieza y desobstrucción de desagües por toda la ciudad. En este marco, estuvimos con estos trabajos en toda la ciudad y en zonas críticas, como por ejemplo, España y Borges, donde por las últimas lluvias se generaron algunos inconvenientes ya que hemos encontrado muchos residuos en la cámara".

Covini explicó que "generalmente, esos residuos que encontramos en las cámaras que no escurren el agua con rapidez son latas, botellas, etc. Por eso, siempre les pedimos a los vecinos que sean conscientes del problema que puede ocasionar el arrojar residuos en la vía pública ante importantes lluvias. Estos trabajos, en los días previos a las lluvias, son de prevención y requieren de mucho tiempo", agregó.

Para finalizar, el funcionario remarcó que "son tareas que debemos realizar constantemente y cuando un desagüe está obstruido se requiere de una fuerte intervención. Afortunadamente contamos con todas las herramientas necesarias para la tarea, pero necesitamos, mucho más ante pronósticos de muchas lluvias, que los vecinos no arrojen residuos en la vía pública porque en definitiva, esos residuos terminan obstruyendo las cámaras y generando inconvenientes para ellos mismos".