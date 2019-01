Detectaron trabajadores migrantes rurales alojados en condiciones deplorables

Días pasados, se suspendieron las actividades en un campo privado con plantaciones de papa, ubicado en el partido de Alberti donde faltaban baños, las casillas no estaban en condiciones y la comida no era la adecuada.

La detección de estas irregularidades se dio en el marco de las inspecciones que llevan adelante el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y el Ministerio de Trabajo de la nación, en forma conjunta, en diferentes establecimientos rurales de la Región.

Al respecto, Rodrigo Esponda, delegado provincial del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), al ser entrevistado por TeleNoticias (TeleJunín), se refirió a la situación existente, donde trabajadores rurales migrantes eran alojados en pésimas condiciones.

“Nuestra potestad está en el requerimiento, en la inscripción en nuestros registros, pero cuando salimos a hacer fiscalizaciones tratamos de ir acompañados por los delegados o inspectores del Ministerio de Trabajo, para que las inspecciones sean mucho más abarcativas y estén contempladas todas las actividades. Normalmente estamos haciendo este trabajo en los meses de diciembre y enero, cuando se intensifica, dado que hay una cantidad de trabajadores migrantes que llegan a nuestra región por las actividades de los semilleros, por todo lo que tiene que ver con el maíz y con el desflore del maíz, que es la actividad que más migrantes requiere”, explicó Esponda.

Con relación al procedimiento en Alberti, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires explicó que “se llevó adelante una serie de inspecciones en un campo privado con plantaciones de papa. El objetivo de los inspectores de la cartera laboral fue verificar las condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores”.

En la fiscalización, de la que también participaron representantes de Renatre y Uatre, se entrevistaron a 36 trabajadores, constataron las condiciones de contratación, documentación del propietario del campo, seguridad laboral y situación de habitabilidad en el predio.

El informe apunta que allí, se labraron las actas correspondientes y se solicitó que se readecuen las instalaciones para una mejor calidad de vida. “En momento de la inspección se constató que los trabajadores vivían hacinados en contenedores y en una casa en mal estado. Además, se detectó que en el predio no había baños ni conexiones de agua potable”, señalaron desde el Ministerio.

“Algunos de los trabajadores expresaron que aguardan cobrar su salario para regresar a sus provincias de origen”, apuntaron.

Qué se controla

Respecto a qué controla el Renatre, Esponda dijo que tiene la potestad de exigir la inscripción laboral en el organismo, la credencial y los aportes hechos.

“Como esto nos parece que no es suficiente, buscamos hacer inspecciones mucho más integrales, donde el gremio y el Ministerio de Trabajo controlen que las condiciones de trabajo sean las más adecuadas y sobre todo en esta época de trabajadores migrantes. Todo lo que tiene que ver con seguridad e higiene, se controlan las condiciones de hábitat, donde se desarrollan los campamentos. Ponemos énfasis principal en eso, para que las condiciones laborales sean las que correspondan”, afirmó el delegado.

En cuanto a lo que efectivamente encontraron en esta época de diciembre-enero en los campos, el funcionario respondió que vieron “irregularidades, algunas más severas y otras más leves, que se solucionan fácilmente. Se encuentran algunas dificultades, en cuanto a las condiciones en las que están los colchones, la falta de frazadas y eso generalmente se soluciona rápidamente y no hace falta la suspensión de tareas. La solución puede darse en cuatro o cinco días, se vuelve a verificar y si eso está solucionado, se trabaja normalmente”.

“El Registro no aplica multas o faltas en estos puntos, pero el Ministerio de Trabajo sí lo hace. Llevan adelante las multas, incluso las verificaciones que tienen que hacer cada uno en su función. Por nuestra parte, si no están en nuestro registro o no tienen las credenciales como corresponde, se lleva a un acta de relevamiento que después se convierte en infracción y de ser necesario, lleva a un juicio”, aclaró.

En Saforcada

“Renatre en Tu escuela” se llama el programa que este organismo nacional aplica en escuelas del país y que se lleva a cabo en la Escuela de Saforcada, partido de Junín.

“En diciembre tuvimos la visita de dos subdirectores del Renatre y estuvimos recorriendo la escuela, que desde el 2018 tiene doble escolaridad y tenía entonces la necesidad de remodelar sus baños”, contó el delegado.

Aseguró que junto con el Intendente y el Renatre, se llevará a cabo esa obra. “Tengo entendido que el viernes último se abrieron los pliegos y que esta semana comenzarían las obras, para que cuando los chicos comiencen las clases en marzo, las obras estén concluidas y tengan un lugar más acorde a lo que necesitan en ese momento”, explicó.

En cuanto a si estos trabajos también pueden hacerse en otras escuelas del Distrito, Esponda refirió que por estos días habría recambio de autoridades en el organismo nacional por lo cual posiblemente el nuevo directorio renovaría este programa y en el transcurso del año tratarán de hacer alguna obra, en la Región.

“Ya hemos hecho alguna obra en Bragado, ahora se hará en Junín y esperemos que este año se puedan hacer obras en distintas escuelas”, apuntó. Aclaró que se trata siempre de instituciones donde el ámbito rural y cuya comunidad educativa estuviera relacionada con los hijos de los empleados y empleadores rurales.