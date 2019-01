Mosca: “Hay que vacunarse diez días antes de viajar a una zona endémica”

Desde la Secretaría de Salud del Gobierno de Junín, informaron que continúa vigente la vacunación para aquellas personas que van a viajar a zonas endémicas. También, para los que vayan a viajar y no tengan dos dosis contra el sarampión, se les aplica esta vacuna.

Al respecto, la titular de la cartera Sanitaria del municipio, Dra. Fabiana Mosca, expresó que "en el marco de la campaña de vacunación contra la fiebre amarilla, una importante cantidad de vecinos, que van a viajar al exterior, asisten tanto a nuestra secretaría, como así también al Hospital Interzonal y al centro de atención primaria del barrio El Picaflor. Esta es la vacunación a viajeros que concurrirán a zonas endémicas".

También recordó que, tanto en la web del municipio www.junin.gob.ar, como en el Facebook “Junín Saludable”, se encuentran toda la información detallada sobre esta campaña.



Por otro lado, la funcionaria remarcó que "a diferencia de lo que se pensaba hace algunos años, esta vacuna se está aplicando con inmunidad de por vida. Como muchos de estos viajeros van a zonas endémicas de sarampión, aquel que no tenga aplicadas dos dosis contra el sarampión debe darse una dosis, excepto, aquellos que nacieron en el año 1965".

Hablando de prevención para viajeros, Fabiana Mosca afirmó: "No podemos dejar de lado el tema del hantavirus, por eso, todo aquel que viaje a zona de riesgo y vayan a acampar, les recomendamos en principio, evitarlo y si no, que no se acampe directamente sobre el suelo, el permanente lavado de manos y no acampar en zonas donde existan basurales, pastizales altos o grandes acopios de madera".

Sobre las zonas endémicas, Mosca detalló: "que la fiebre amarilla se encuentra en África, Venezuela, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, Centroamérica y en Argentina (Misiones y Corrientes) Por eso, aquellos vecinos que estén por viajar a estos lugares, 10 días antes deben aplicarse esta vacuna",

La secretaria de Salud remarcó que "en estas zonas, el mismo mosquito transmite dengue, zika y chikungunya, entonces, no hay que olvidarse del repelente, aplicándoselo, sobre todo el verde, cada 6 horas. Además hay que usar ropas claras, el aire acondicionado, ya que este ahuyenta a los mosquitos".

Para finalizar, Fabiana Mosca informó que "la aplicación de esta vacuna es con turno, ya que los frascos que se utilizan son multidosis, por ende, una vez que se abren se pueden aplicar varias dosis. Por eso, con los turnos creamos grupos para llamar a todos juntos para la aplicación".

Respecto a las dosis aplicadas, la médica dijo: "Es para resaltar el compromiso de los vecinos, ya que, en lo que va de la temporada estival, se han colocado 1.290 dosis, recordando que en el centro de salud del barrio El Picaflor, se vacuna durante todo el año".